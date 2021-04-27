«Астана» подписала забивного форварда и игрока из чемпионата Мексики

Один из сильнейших клубов Казахстана после того, как не смог выиграть золотые медали в прошлом сезоне, возглавил турнирную таблицу. Аналитики портала, где представлен рейтинг БК BetON, отмечают, что по мнению букмекеров в 2021-м году у «Астаны» хорошие шансы на то, чтобы вернуть себе чемпионский титул. Команда Андрея Тихонова показывает неплохой результат и стабильно набирает очки. В ближайшей игре против «Акжайыка» столичный клуб считается фаворитом – на его победу букмекер Olimp kz дает коэффициент 1.22.

Шансы на итоговую победу в КПЛ повысились и после недавних трансферов «Астаны». Руководству клуба удалось подписать форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова. Он будет выступать за столичную команду на правах аренды до лета. Отметим, что зимой Абат стал игроком «Крыльев Советов», когда перешел из «Кайрата». В прошлом году он стал чемпионом Казахстана и завоевал Суперкубок страны. Возвращение в чемпионат Казахстана случилось еще до того, как Аймбетов провел хотя бы один матч за «Крылья». Интересно, что в «Астану» игрока позвал лично Тихонов.

Трансфер из Мексики

Руководство «Астаны» договорилось о переходе Энрике Лопеза Фернандеза. Этот игрок является воспитанником клуба «Алькоркон». Пару лет назад он перебрался в мексиканский «Атлетико Сан Луис». Также Лопез успел поиграть за «Керетаро». Весной Энрике договорился о сотрудничестве с «Астаной». Срок его контракта истекает в конце декабря 2021-го года.

Также в столичном клубе появился новый тренер. Им стал бывший защитник национальной сборной Казахстана Максим Жалмагамбетов. Он является воспитанником «Астаны», а теперь будет помогать Тихонову руководить командой. Жалмагамбетов обладает тренерской лицензией категории А. Максим успел провести сезон в чемпионате Бельгии. Жалмагамбетов отметился тридцатью матчами в составе «Антверпена». А еще в его активе чемпионский титул КПЛ, Кубок и Суперкубок Казахстана.

Минус вингер и хавбек

Атакующий полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян может покинуть состав клуба. Как сообщает издание Vesti.kz, 27-летний футболист настроен на то, чтобы перейти в европейский чемпионат. К тому же ему не нравится ситуация, когда в «Астане» имеются задержки по заработной плате. Ожидается, что Тигран покинет КПЛ. При этом футболист уйдет ен бесплатно – «Астана» планирует его продать. Отметим, что Барсегян стабильно вызывается в сборную Армении, за которую провел уже тридцать семь матчей и забил восемь голов.

Также из столичного клуба ушел Жаслан Каиркенов. Этот 21-летний полузащитник «Астаны» стал игроком клуба «Атырау», куда перешел на правах аренды до конца сезона. Жаслан начал заниматься футболом в павлодарской футбольной школе. С 2016-го по 2019-й годы Каиркенов находился в системе «Астаны». В прошлом году он уже играл в составе «Атырау», где провел двенадцать встреч и забил три гола. Жаслан является игроком молодежной сборной Казахстана.