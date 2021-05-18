Как работают тотализаторы букмекерских контор?

Что такое тотализатор БК? Какие события нужно прогнозировать? Как проводится расчет выигрышей?

Ставки и принцип работы тотализаторов

Ведущие букмекерские конторы не ограничиваются только линией событий, из которой бетторы могут выбирать исходы, заключая пари-ординары, собирая экспрессы или системы. Есть игроки, которые предпочитают делать прогноз на тотализатор, что позволяет при удачном стечении обстоятельств сорвать крупный куш при минимальных вложениях.





Тотализатор БК – набор событий одного или разных видов спорта. Каждый букмекер устанавливает индивидуальные правила игры, включая:

· общее количество событий в купоне;

· сколько матчей должно сыграть, чтобы насчитывался выигрыш;

· периодичность проведения тиражей.

В тотализаторе не имеет значения размер коэффициентов, и это – несомненный плюс. Игрокам предлагается угадать исход поединка – победа одной из команд или ничья. Еще один плюс в минимальной сумме ставки, которая теоретически может принести миллионные выигрыши, если угадать все итоги предложенных букмекером матчей.

Минус в том, что здесь не найдете события с участием явных фаворитов и аутсайдеров. Обычно, купоны формируются из встреч примерно равных по потенциалу и силе соперников, конкурентов в борьбе за более высокие места в турнирных таблицах или принципиальные дерби. Но любителей экстрима тем и манят тотализаторы, что при сопутствующей удаче, грамотно проведенной аналитике каждого события и интуиции, можно в корне изменить свою жизнь в лучшую сторону раз и навсегда!

Принцип выплаты денег

Чтобы гарантировать получение хоть какой-то выплаты, достаточно верно спрогнозировать минимальное количество исходов, прописанное в регламенте конкретной компании. Размер выигрыша напрямую зависит от следующих факторов:

1. Количество зарегистрированных на каждый отдельный розыгрыш купонов.

2. Общий размер тиражного пула.

3. Сколько клиентов угадает итог минимального количества событий для выплаты.

Следовательно, чем больше правильных прогнозов будет сделано – тем выше размер выплаты. На примере наиболее популярного среди игроков постсоветского пространства ТОТО «Пятнашка», в котором нужно угадывать 15 событий, выплаты насчитываются по такому принципу:

· угадано 15 из 15 событий – 10% от общего пула + джек-пот, который накапливается от тиража к тиражу, пока не будет сорван;

· верный прогноз 11 – 14 событий приносит каждому победителю 10% от пула;

· 10 правильных исходов – 18%;

· 9 угаданных матчей – 22%.