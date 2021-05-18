На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
18.05.2021 12:00
Как работают тотализаторы букмекерских контор?

Что такое тотализатор БК? Какие события нужно прогнозировать? Как проводится расчет выигрышей?

Ставки и принцип работы тотализаторов

Ведущие букмекерские конторы не ограничиваются только линией событий, из которой бетторы могут выбирать исходы, заключая пари-ординары, собирая экспрессы или системы. Есть игроки, которые предпочитают делать прогноз на тотализатор, что позволяет при удачном стечении обстоятельств сорвать крупный куш при минимальных вложениях.


Тотализатор БК – набор событий одного или разных видов спорта. Каждый букмекер устанавливает индивидуальные правила игры, включая:

·        общее количество событий в купоне;

·        сколько матчей должно сыграть, чтобы насчитывался выигрыш;

·        периодичность проведения тиражей.

В тотализаторе не имеет значения размер коэффициентов, и это – несомненный плюс. Игрокам предлагается угадать исход поединка – победа одной из команд или ничья. Еще один плюс в минимальной сумме ставки, которая теоретически может принести миллионные выигрыши, если угадать все итоги предложенных букмекером матчей.

Минус в том, что здесь не найдете события с участием явных фаворитов и аутсайдеров. Обычно, купоны формируются из встреч примерно равных по потенциалу и силе соперников, конкурентов в борьбе за более высокие места в турнирных таблицах или принципиальные дерби. Но любителей экстрима тем и манят тотализаторы, что при сопутствующей удаче, грамотно проведенной аналитике каждого события и интуиции, можно в корне изменить свою жизнь в лучшую сторону раз и навсегда!

Принцип выплаты денег

Чтобы гарантировать получение хоть какой-то выплаты, достаточно верно спрогнозировать минимальное количество исходов, прописанное в регламенте конкретной компании. Размер выигрыша напрямую зависит от следующих факторов:

1.     Количество зарегистрированных на каждый отдельный розыгрыш купонов.

2.     Общий размер тиражного пула.

3.     Сколько клиентов угадает итог минимального количества событий для выплаты.

Следовательно, чем больше правильных прогнозов будет сделано – тем выше размер выплаты. На примере наиболее популярного среди игроков постсоветского пространства ТОТО «Пятнашка», в котором нужно угадывать 15 событий, выплаты насчитываются по такому принципу:

·        угадано 15 из 15 событий – 10% от общего пула + джек-пот, который накапливается от тиража к тиражу, пока не будет сорван;

·        верный прогноз 11 – 14 событий приносит каждому победителю 10% от пула;

·        10 правильных исходов – 18%;

·        9 угаданных матчей – 22%.


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/05/18/111512.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
18.05.2021 12:00
Как работают тотализаторы букмекерских контор?
27.04.2021 10:53
«Астана» подписала забивного форварда и игрока из чемпионата Мексики
19.04.2021 12:53
Самые популярные стратегии в ставках на спорт
16.03.2021 15:28
«Манчестер Юнайтед» может отказаться т Кавани и Де Хеа, чтобы купить вратаря «Атлетико»
14.03.2021 10:44
Серхио Агуэро близок к переходу в Барселону
16.02.2021 15:51
«Ювентус» не оставляет попытки купить Погба и следит за Вараном
03.12.2020 14:04
Почему деятельность легальных букмекерских контор выгодна для всех?
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Испании по футболу - 2014/2015
Чемпионат Германии по футболу 2014/2015
Чемпионат Англии по футболу 2014/2015
Футбольная национальная лига 2015/2016
СОГАЗ Чемпионат России по футболу 2014/2015
Публикации
10.06.2014 14:05
В Музее спорта при Министерстве спорта РФ состоялась пресс-конференц?
02.05.2014 18:25
"Краснодар-Локомотив": выезд – это маленькая жизнь
Фото и видео
15.09.2013 16:36
Фото. Финал турнира «Кожаный мяч — Кубок Кока-Кола 2013» в Краснодаре
15.04.2013 15:24
Видео. Жена футболиста Жиркова: не спрашивайте меня, я не буду позориться!
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 