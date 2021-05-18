Что такое тотализатор БК? Какие события нужно
прогнозировать? Как проводится расчет выигрышей?
Ставки и принцип работы тотализаторов
Ведущие букмекерские конторы не ограничиваются только линией
событий, из которой бетторы могут выбирать исходы, заключая пари-ординары,
собирая экспрессы или системы. Есть игроки, которые предпочитают делать прогноз на тотализатор,
что позволяет при удачном стечении обстоятельств сорвать крупный куш при
минимальных вложениях.
Тотализатор БК – набор событий одного или разных видов
спорта. Каждый букмекер устанавливает индивидуальные правила игры, включая:
·
общее количество событий в купоне;
·
сколько матчей должно сыграть, чтобы
насчитывался выигрыш;
·
периодичность проведения тиражей.
В тотализаторе не имеет значения размер коэффициентов, и это
– несомненный плюс. Игрокам предлагается угадать исход поединка – победа одной
из команд или ничья. Еще один плюс в минимальной сумме ставки, которая
теоретически может принести миллионные выигрыши, если угадать все итоги
предложенных букмекером матчей.
Минус в том, что здесь не найдете события с участием явных
фаворитов и аутсайдеров. Обычно, купоны формируются из встреч примерно равных
по потенциалу и силе соперников, конкурентов в борьбе за более высокие места в
турнирных таблицах или принципиальные дерби. Но любителей экстрима тем и манят
тотализаторы, что при сопутствующей удаче, грамотно проведенной аналитике
каждого события и интуиции, можно в корне изменить свою жизнь в лучшую сторону
раз и навсегда!
Принцип выплаты денег
Чтобы гарантировать получение хоть какой-то выплаты, достаточно
верно спрогнозировать минимальное количество исходов, прописанное в регламенте
конкретной компании. Размер
выигрыша напрямую зависит от следующих факторов:
1.
Количество зарегистрированных на каждый
отдельный розыгрыш купонов.
2.
Общий размер тиражного пула.
3.
Сколько клиентов угадает итог минимального
количества событий для выплаты.
Следовательно, чем больше правильных прогнозов будет сделано
– тем выше размер выплаты. На примере наиболее популярного среди игроков постсоветского
пространства ТОТО «Пятнашка», в котором нужно угадывать 15 событий, выплаты
насчитываются по такому принципу:
·
угадано 15 из 15 событий – 10% от общего пула +
джек-пот, который накапливается от тиража к тиражу, пока не будет сорван;
·
верный прогноз 11 – 14 событий приносит каждому
победителю 10% от пула;
·
10 правильных исходов – 18%;
·
9 угаданных матчей – 22%.