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16.03.2021 15:28
Давид Де Хеа
«Манчестер Юнайтед» может отказаться т Кавани и Де Хеа, чтобы купить вратаря «Атлетико»

Манкунианцы в текущем сезоне показывают очень противоречивые результаты. Команда Оле Гуннара Сульшера всегда находилась в верхней части турнирной таблицы АПЛ, но не боролась за чемпионский титул. У команды Оле Гуннара Сульшера есть хорошие шансы выиграть Кубок Англии - уверены эксперты проекта BetON, который бесплатно предоставляет прогнозы на спорт от профессионалов. В БК 1хБет на победу «Манчестера» в этом турнире дают коэффициент 5.80. На сайте букмекера всем новым игрокам предоставляют промокод 1хБет – по нему можно получить дополнительные привилегии при игре в БК.

Также «МЮ» хочет вернуться в Лигу чемпионов. «Юнайтед» мечтает выиграть этот трофей, поэтому летом в клубе будут готовить серьезные изменения.

Зачем «МЮ» новый голкипер?

Как сообщает телеканал Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» может приобрести следующим летом Яна Облака из мадридского «Атлетико». Дело в том, что, скорее всего, из английского клуба уйдет Серхио Ромеро. К тому же неизвестно, что ждет первого номера «Юнайтед» Давида Де Хеа.

Помимо Облака «Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Он станет свободным агентом летом, если не подпишет новый контракт с итальянским клубом. Предполагается, что Доннарумму могут удержать в «Милане» новым соглашением. А вот сделка по Облаку выглядит более реальной, но и самой дорогостоящей. Прямой трансфер словенского голкипера «МЮ» вряд ли сможет себе позволить. Однако если удастся договориться об обмене Де Хеа на Облака, то сделка может быть осуществлена. К тому же сам Де Хеа думает о возвращении в Мадрид после рождения ребенка. В испанской столице проживает его жена, которая работает телеведущей.

Также боссы «МЮ» следят за хавбеком «Челси» Кристианом Пулишичем. Дело в том, что американец ни разу не вышел в стартовом составе лондонского клуба на матч АПЛ после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера. Интересно, что именно этот тренер давал постоянное место в основе Пулишичу, когда оба находились в дортмундской «Боруссии». По информации издания Daily Mail, за Кристианом следят «Ливерпуль» и «Бавария». Если Пулишич не будет получать игровую практику, есть шанс перехватить этого игрока уже летом.

Кто еще может прийти в «Юнайтед»?

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес летом сменит клуб. По данным телеканала ESPN, высока вероятность, что 24-летний игрок сборной Испании присоединится к «Манчестер Юнайтед». Сейчас за игрока просят шестьдесят пять миллионов евро, но сумма может уменьшиться, если «Вильярреал» по итогам сезона не выйдет в еврокубки.

Что будет с Кавани?

Уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» не оправдывает надежд руководства клуба. Издание Manchester Evening News сообщает, что боссы «МЮ сомневаются, нужно ли активировать опцию продления контракта Эдинсона Кавани. К тому же 34-летний игрок иногда пропускает матчи из-за мышечной травмы, что также напрягает «МЮ». Недавно в прессе выступил отец Кавани, который заявил, что его сыну не нравится в Англии и что он хочет уйти из АПЛ уже летом. В составе «Юнайтед» Эдисон забил шесть голов в восемнадцати встречах.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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