«Манчестер Юнайтед» может отказаться т Кавани и Де Хеа, чтобы купить вратаря «Атлетико»
Манкунианцы в текущем сезоне показывают очень
противоречивые результаты. Команда Оле Гуннара Сульшера всегда находилась в
верхней части турнирной таблицы АПЛ, но не боролась за чемпионский титул. У
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Также «МЮ» хочет вернуться в Лигу чемпионов. «Юнайтед»
мечтает выиграть этот трофей, поэтому летом в клубе будут готовить серьезные
изменения.
Зачем «МЮ» новый голкипер?
Как сообщает телеканал Sky Sports, «Манчестер Юнайтед»
может приобрести следующим летом Яна Облака из мадридского «Атлетико». Дело в
том, что, скорее всего, из английского клуба уйдет Серхио Ромеро. К тому же
неизвестно, что ждет первого номера «Юнайтед» Давида Де Хеа.
Помимо Облака «Юнайтед» рассматривает вариант с
подписанием голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Он станет свободным
агентом летом, если не подпишет новый контракт с итальянским клубом. Предполагается,
что Доннарумму могут удержать в «Милане» новым соглашением. А вот сделка по
Облаку выглядит более реальной, но и самой дорогостоящей. Прямой трансфер
словенского голкипера «МЮ» вряд ли сможет себе позволить. Однако если удастся
договориться об обмене Де Хеа на Облака, то сделка может быть осуществлена. К
тому же сам Де Хеа думает о возвращении в Мадрид после рождения ребенка. В
испанской столице проживает его жена, которая работает телеведущей.
Также боссы «МЮ» следят за хавбеком «Челси» Кристианом Пулишичем.
Дело в том, что американец ни разу не вышел в стартовом составе лондонского
клуба на матч АПЛ после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера. Интересно,
что именно этот тренер давал постоянное место в основе Пулишичу, когда оба
находились в дортмундской «Боруссии». По информации издания Daily Mail, за
Кристианом следят «Ливерпуль» и «Бавария». Если Пулишич не будет получать
игровую практику, есть шанс перехватить этого игрока уже летом.
Кто еще может прийти в «Юнайтед»?
Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес летом
сменит клуб. По данным телеканала ESPN, высока вероятность, что 24-летний игрок
сборной Испании присоединится к «Манчестер Юнайтед». Сейчас за игрока просят
шестьдесят пять миллионов евро, но сумма может уменьшиться, если «Вильярреал»
по итогам сезона не выйдет в еврокубки.
Что будет с Кавани?
Уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» не оправдывает
надежд руководства клуба. Издание Manchester Evening News сообщает, что боссы
«МЮ сомневаются, нужно ли активировать опцию продления контракта Эдинсона Кавани.
К тому же 34-летний игрок иногда пропускает матчи из-за мышечной травмы, что
также напрягает «МЮ». Недавно в прессе выступил отец Кавани, который заявил,
что его сыну не нравится в Англии и что он хочет уйти из АПЛ уже летом. В
составе «Юнайтед» Эдисон забил шесть голов в восемнадцати встречах.