Фото matchtv.ru

«Ювентус» не оставляет попытки купить Погба и следит за Вараном

Туринский клуб, который выиграл все трофеи в родной Италии, мечтает о победе в Лиге чемпионов. По мнению аналитиков букмекерских контор, «Ювентус» входит в пятерку главных фаворитов этого турнира. Однако туринцы уступают «Баварии», «Манчестер Сии» и «Ливерпулю». На их победу в БК 1хСтавка дают коэффициент 10.00, а промокод 1хСтавка позволит увеличить регистрационный бoнус на первый депозит.

Чтобы становиться сильнее и повышать шансы на победу в Лиге чемпионов, «Ювентусу» необходимо укреплять состав. В это зимнее трансферное окно больших сделок осуществить не получилось. Зато летом в Турине будут готовить серьезные трансферы.

Новый защитник и новый хавбек

Летом с большой долей вероятности состоится большая сделка по переходу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». За этого игрока требуют более ста пятидесяти миллионов евро. Чтобы купить Мбаппе, «Реалу» придется расстаться с несколькими игроками. Поэтому «сливочные» готовы рассмотреть возможность продажи центрального защитника Рафаэля Варана. Француза отпустят, если за него предложат пятьдесят миллионов евро. Уже известно, что планы по приобретению Варана обдумывают представители «Ювентуса». Также за футболистом следят в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Однако нужно учесть, что «Реал» предпочел бы продать Варана в ПСЖ. Возможно, это будет участие в сделке по Мбаппе или попытка установить дружественные отношения с руководством парижан перед началом переговоров по Килиану. К тому же у Варана скоро истекает срок действующего контракта. Это случится летом 2022-го года. К тому же «Реал» уже обещал, что продаст Варана летом, если футболист не проявит заинтересованность в подписании нового соглашения.

Также босс «Ювентуса» не оставляют попыток приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погбу. Его агент Мино Райола недавно высказался в СМИ, что не может говорить о Погба, потому что люди нервничают и не спят по ночам. Видимо, его попросили не давать больших комментариев. Ведь в конце 2020-го года Райола заявил, что Погба не будет продлевать контракт с «Юнайтед».

Еще одно усиление полузащиты

Полузащитник Флориан Нойхаус из менхенгладбахской «Боруссии» попал на радары европейских топ-клубов в 2021-м году. За 23-летним футболистом выстроилась очередь – «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и, конечно же, «Ювентус». Итальянцы добавили его в свой список потенциальных трансферов. Пока что ценник на Нойхауса составляет сорок миллионов евро.

А еще в Турине может переехать хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян. Как сообщает издание Calciomercatonews.com, «Ювентус» наблюдает за развитием переговоров армянского игрока о продлении контракта с «Ромой» до 2022-го года. Текущее соглашение истекает этим летом. Если у римлян не получится договориться с Генрихом, в борьбу за игрока вступит «Ювентус». Пока что Мхитарян хочет остаться в «Роме», а клуб намерен продлить с ним соглашение.

Одноклубника «Ромы» Николо Дзаньоло также связывают с «бьянконери». 21-летний игрок сборной Италии в этом сезоне восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена и играть не может. Но в новом сезоне Дзаньоло вернется, и «Рома» может потерять своего лидера, если не попадет в зону Лиги чемпионов. В этом случае, как передает издание La Gazzetta dello Sport, у «Ювентуса» есть хорошие шансы купить Николо.