На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
16.02.2021 15:51
Фото matchtv.ru
«Ювентус» не оставляет попытки купить Погба и следит за Вараном

Туринский клуб, который выиграл все трофеи в родной Италии, мечтает о победе в Лиге чемпионов. По мнению аналитиков букмекерских контор, «Ювентус» входит в пятерку главных фаворитов этого турнира. Однако туринцы уступают «Баварии», «Манчестер Сии» и «Ливерпулю». На их победу в БК 1хСтавка дают коэффициент 10.00, а промокод 1хСтавка позволит увеличить регистрационный бoнус на первый депозит.

Чтобы становиться сильнее и повышать шансы на победу в Лиге чемпионов, «Ювентусу» необходимо укреплять состав. В это зимнее трансферное окно больших сделок осуществить не получилось. Зато летом в Турине будут готовить серьезные трансферы.

Новый защитник и новый хавбек

Летом с большой долей вероятности состоится большая сделка по переходу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». За этого игрока требуют более ста пятидесяти миллионов евро. Чтобы купить Мбаппе, «Реалу» придется расстаться с несколькими игроками. Поэтому «сливочные» готовы рассмотреть возможность продажи центрального защитника Рафаэля Варана. Француза отпустят, если за него предложат пятьдесят миллионов евро. Уже известно, что планы по приобретению Варана обдумывают представители «Ювентуса». Также за футболистом следят в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Однако нужно учесть, что «Реал» предпочел бы продать Варана в ПСЖ. Возможно, это будет участие в сделке по Мбаппе или попытка установить дружественные отношения с руководством парижан перед началом переговоров по Килиану. К тому же у Варана скоро истекает срок действующего контракта. Это случится летом 2022-го года. К тому же «Реал» уже обещал, что продаст Варана летом, если футболист не проявит заинтересованность в подписании нового соглашения.

Также босс «Ювентуса» не оставляют попыток приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погбу. Его агент Мино Райола недавно высказался в СМИ, что не может говорить о Погба, потому что люди нервничают и не спят по ночам. Видимо, его попросили не давать больших комментариев. Ведь в конце 2020-го года Райола заявил, что Погба не будет продлевать контракт с «Юнайтед».

Еще одно усиление полузащиты

Полузащитник Флориан Нойхаус из менхенгладбахской «Боруссии» попал на радары европейских топ-клубов в 2021-м году. За 23-летним футболистом выстроилась очередь – «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и, конечно же, «Ювентус». Итальянцы добавили его в свой список потенциальных трансферов. Пока что ценник на Нойхауса составляет сорок миллионов евро.

А еще в Турине может переехать хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян. Как сообщает издание Calciomercatonews.com, «Ювентус» наблюдает за развитием переговоров армянского игрока о продлении контракта с «Ромой» до 2022-го года. Текущее соглашение истекает этим летом. Если у римлян не получится договориться с Генрихом, в борьбу за игрока вступит «Ювентус». Пока что Мхитарян хочет остаться в «Роме», а клуб намерен продлить с ним соглашение.

Одноклубника «Ромы» Николо Дзаньоло также связывают с «бьянконери». 21-летний игрок сборной Италии в этом сезоне восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена и играть не может. Но в новом сезоне Дзаньоло вернется, и «Рома» может потерять своего лидера, если не попадет в зону Лиги чемпионов. В этом случае, как передает издание La Gazzetta dello Sport, у «Ювентуса» есть хорошие шансы купить Николо.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/02/16/111506.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
16.02.2021 15:51
«Ювентус» не оставляет попытки купить Погба и следит за Вараном
03.12.2020 14:04
Почему деятельность легальных букмекерских контор выгодна для всех?
04.11.2020 17:41
Евро-2020 могут перенести в Россию?
16.10.2020 15:01
Пауло Дибала может перейти в Челси
13.10.2020 18:36
Габриэль Батистута. Путь Батигола
08.10.2020 13:36
Самая безумная неделя в АПЛ: Страшные разгромы суперклубов и автогол-красавец
13.09.2020 09:34
Матч между Ротором и Краснодаром тринадцатого сентября - прогнозы
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Испании по футболу - 2014/2015
Чемпионат Германии по футболу 2014/2015
Чемпионат Англии по футболу 2014/2015
Футбольная национальная лига 2015/2016
СОГАЗ Чемпионат России по футболу 2014/2015
Публикации
10.06.2014 14:05
В Музее спорта при Министерстве спорта РФ состоялась пресс-конференц?
02.05.2014 18:25
"Краснодар-Локомотив": выезд – это маленькая жизнь
Фото и видео
15.09.2013 16:36
Фото. Финал турнира «Кожаный мяч — Кубок Кока-Кола 2013» в Краснодаре
15.04.2013 15:24
Видео. Жена футболиста Жиркова: не спрашивайте меня, я не буду позориться!
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 