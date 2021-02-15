Новости Спортивная федерация бадминтона Республики Башкортостан адрес В Финляндии стартует финальная часть чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд С 16 по 20 февраля в Финляндии пройдет финальная часть чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд 2021. На отборочном этапе российские бадминтонисты победили сборные Швейцарии, Бельгии и Польши, завоевав путевку в финал. На групповом этапе финала россияне встречаются со сборными Англии, Франции, Нидерландов. В другой группе находятся сборные Дании, Шотландии, Германии, Финляндии. Из каждой группы в полуфинал выходят две команды.

Состав сборной России: Владимир Иванов, Иван Созонов, Родион Алимов, Владимир Мальков, Георгий Карпов, Анастасия Акчурина, Ольга Морозова, Алина Давлетова, Анастасия Шаповалова, Евгения Косецкая. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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