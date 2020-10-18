Новости Владимир Иванов, Иван Созонов, фото badmintonzone.pl Россияне Владимир Иванов/Иван Созонов стали серебряными призерами турнира по бадминтону DANISA Denmark Open 2020 Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов выиграли серебряные награды одного из самых престижных турниров мирового тура DANISA Denmark Open 2020, который проходил в датском Оденсе.

В финале россияне уступили бронзовым призерам Олимпийских игр в Рио Маркусу Эллису/Крису Лэнгриджу (Англия) - 22:20, 17:21, 18:21.

Иван Созонов: "Конечно, очень хотелось золота, но сегодня англичане сыграли отлично, ну и мы помогли, конечно… В целом, я считаю турнир у нас получился. Я считаю, задачу минимум мы выполнили, и по игре, и по результату. Расстраивает, конечно, что до следующего турнира больше трех месяцев, но опыт этих соревнований и опыт тренировок без соревнований должны помочь нам в подготовке к азиатской серии. Спасибо всем, кто за нас болел! Бадминтон жив!" Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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