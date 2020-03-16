Новости Фото http://www.badm.ru/ Российский дуэт стал обладателем бронзы турнира YONEX All England Open 2020 Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов завоевали бронзовые награды 112-го YONEX All England Open 2020 – старейшего и одного из самых престижных турниров мирового тура по бадминтону. Соревнования проходили в Бирмингеме.

В полуфинале Иванов/Созонов уступили будущим победителям – японской паре Хироюки Эндо/Юта Ватанабэ.

Успешное выступление позволило россиянам добавить в свою копилку 8 400 рейтинговых олимпийских очков, что сделало их практически недосягаемыми для ближайших конкурентов по олимпийскому отбору. Это выступление фактически обеспечивает нашей паре путевку на Олимпийские игры.

По материалам http://www.badm.ru/ Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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