02.02.2021 10:48
Изображение с трансляции BWF TV
Российские бадминтонисты не смогли пробиться в плей-офф финала мирового тура
Российские бадминтонисты Евгения Косецкая и дуэт Владимир Иванов/Иван Созонов не смогли выйти в плей-офф финала мирового тура HSBC BWF World Tour Finals 2020, который проходил в Бангкоке (Таиланд).
И Иванов/Созонов, и Косецкая заняли третье место в группе, одержав одну победу в трех матчах.
Отметим, что все свои матчи российская команда провела в плотной борьбе с игроками мировой десятки и остановилась в шаге от плей-офф.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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