Новости Изображение с трансляции BWF TV Российские бадминтонисты не смогли пробиться в плей-офф финала мирового тура Российские бадминтонисты Евгения Косецкая и дуэт Владимир Иванов/Иван Созонов не смогли выйти в плей-офф финала мирового тура HSBC BWF World Tour Finals 2020, который проходил в Бангкоке (Таиланд).

И Иванов/Созонов, и Косецкая заняли третье место в группе, одержав одну победу в трех матчах.

Отметим, что все свои матчи российская команда провела в плотной борьбе с игроками мировой десятки и остановилась в шаге от плей-офф. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/02/02/111497.html