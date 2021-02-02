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02.02.2021 10:48
Изображение с трансляции BWF TV
Российские бадминтонисты не смогли пробиться в плей-офф финала мирового тура
Российские бадминтонисты Евгения Косецкая и дуэт Владимир Иванов/Иван Созонов не смогли выйти в плей-офф финала мирового тура HSBC BWF World Tour Finals 2020, который проходил в Бангкоке (Таиланд). 

И Иванов/Созонов, и Косецкая заняли третье место в группе, одержав одну победу в трех матчах.

Отметим, что все свои матчи российская команда провела в плотной борьбе с игроками мировой десятки и остановилась в шаге от плей-офф.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/02/02/111497.html
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