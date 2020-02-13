Бадминтон, фото живуспортом.рф

Мужская и женская сборные России одержали победы в матчах ЧЕ по бадминтону

Мужская и женская сборные России добились положительных результатов в матчах двух туров чемпионата Европы по бадминтону, который проходит во французском городе Льевен.





Российские бадминтонисты переиграли команды Австрии и Ирландии с одинаковым счетом 5:0. Девушки нанесли поражение представительницам Бельгии и Исландии всё с тем счетом 5:0.



