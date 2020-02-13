Мужская и женская сборные России добились положительных результатов в матчах двух туров чемпионата Европы по бадминтону, который проходит во французском городе Льевен.
Российские бадминтонисты переиграли команды Австрии и Ирландии с одинаковым счетом 5:0. Девушки нанесли поражение представительницам Бельгии и Исландии всё с тем счетом 5:0.
Клавдия Майорова, главный тренер сборной России в интервью пресс-службе Федерации бадминтона России: «Девочки сыграли все матчи очень уверенно, потому что команда Исландии была самой слабой в нашей группе. Матч парней с командой Ирландии мы предполагали, что будет сложный. И действительно, все три наших одиночника начали неуверенно и это добавляло противнику сил. Трудно играть, когда времени два часа ночи по Москве и организм хочет спать и поддаться усталости, но мы кричали, будоражили как могли и все получилось».