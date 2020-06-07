Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве состоится весной 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Европейской конфедерации бадминтона.
Изначально турнир должен был состояться 21-26 апреля 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чемпионат Европы пройдет с 27 апреля по 2 мая следующего года.
"Федерация бадминтона Украины усердно готовилась успешно принять соревнования, поэтому я благодарен президенту федерации Алексею Днипрову и его команде за желание провести турнир в 2021 году", - отметил глава Европейской конфедерации бадминтона Петер Тарцала.