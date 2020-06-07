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07.06.2020 21:21
Чемпионат Европы по бадминтону пройдет весной 2021 года
Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве состоится весной 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Европейской конфедерации бадминтона. 

Изначально турнир должен был состояться 21-26 апреля 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чемпионат Европы пройдет с 27 апреля по 2 мая следующего года.

"Федерация бадминтона Украины усердно готовилась успешно принять соревнования, поэтому я благодарен президенту федерации Алексею Днипрову и его команде за желание провести турнир в 2021 году", - отметил глава Европейской конфедерации бадминтона Петер Тарцала.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/06/07/111411.html
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