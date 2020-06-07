Чемпионат Европы по бадминтону пройдет весной 2021 года

Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве состоится весной 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Европейской конфедерации бадминтона.





Изначально турнир должен был состояться 21-26 апреля 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чемпионат Европы пройдет с 27 апреля по 2 мая следующего года.



