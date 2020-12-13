Новости Сборная России пробилась в четвертьфинал Чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд Сборная России по бадминтону оформила выход в четвертьфинал Чемпионата Европы среди смешанных команд. Россияне одержали три победы в трех матчах группового этапа квалификации, выиграв все встречи матчей.

В первом матче российские спортсмены переиграли команду Польши, во втором победили бельгийцев, а в третьем не оставили шансов сборной Швейцарии.

В составе команды России выступали Владимир Мальков, Евгения Косецкая, Владимир Иванов/Иван Созонов, Анастасия Акчурина/Ольга Морозова, Родион Алимов, Алина Давлетова.

Четвертьфинал Чемпионата Европы среди смешанных команд состоится в Финляндии 16-20 февраля 2021 г. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/12/13/111490.html