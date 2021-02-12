ГК Ростов-Дон

"Ростов-Дон" лидирует в группе А гандбольной Лиги Чемпионов

Российский "Ростов-Дон" на выезде одержал победу над норвежским клубом "Вайперс" со счётом 24:23 в матче группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу. Лучшим бомбардиром матча стала Анна Вяхирева, в активе которой пять точных бросков. По 4 раза отличились Владлена Бобровникова и Полина Кузнецова.





После 13 матчей "Ростов-Дон", набрав 19 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы А. Вторым идёт "Мец" (18 очков), третьим – "Бухарест" (17). "Вайперс" с 14 очками занимает пятое место.



