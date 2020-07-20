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20.07.2020 18:11
Гандбол
Российские гандболисты получили уайлд-кард на чемпионат мира 2021
Мужская сборная России получила уайлд-кард на чемпионат мира по гандболу, который пройдет в январе 2021 года в Египте. Кроме россиян, как сообщает официальный сайт Международной федерации гандбола, получили поляки.

В турнире примут участие 32 команды. 30 сборных уже известны: Египет, Дания, Алжир, Ангола, Капа Верде, ДР Конго, Марокко, Тунис, Бахрейн, Япония, Катар, Южная Корея, Австрия, Беларусь, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Норвегия, Португалия, Испания, Словения, Швеция, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Россия, Польша. Оставшиеся участники станут известны после окончания отборочных турниров Конфедерации гандбола Северной Америки и Карибского региона, а также Конфедерации гандбола Южной и Центральной Америки.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/07/20/111421.html
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