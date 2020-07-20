Гандбол

Российские гандболисты получили уайлд-кард на чемпионат мира 2021

Мужская сборная России получила уайлд-кард на чемпионат мира по гандболу, который пройдет в январе 2021 года в Египте. Кроме россиян, как сообщает официальный сайт Международной федерации гандбола, получили поляки.



