Новости Гандбол Мужская сборная России узнала соперников на ЧМ по гандболу 2021 В египетской Гизе состоялась жеребьевка XXVII чемпионата мира по гандболу среди мужских команд.

Сборная России, получившая wild card от Международной федерации гандбола, сыграет в группе H. Соперниками россиян стали команды Словении, Белоруссии и Кореи.

Предварительный раунд

Группа А. Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде.

Группа B. Испания, Тунис, Бразилия, Польша.

Группа C. Хорватия, Катар, Япония, Ангола.

Группа D. Дания, Аргентина, Бахрейн , ДР Конго.

Группа E. Норвегия, Австрия, Франция, (представитель Северной Америки).

Группа F. Португалия, Алжир, Исландия, Марокко.

Группа G. Швеция, Египет, Чехия, (представитель Южной Америки).

Группа H. Словения, Белоруссия, Корея, Россия.

Турнир пройдет в Египте с 13 по 31 января 2021 года. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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