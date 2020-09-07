В египетской Гизе состоялась жеребьевка XXVII чемпионата мира по гандболу среди мужских команд.
Сборная России, получившая wild card от Международной федерации гандбола, сыграет в группе H. Соперниками россиян стали команды Словении, Белоруссии и Кореи.
Предварительный раунд
Группа А. Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде.
Группа B. Испания, Тунис, Бразилия, Польша.
Группа C. Хорватия, Катар, Япония, Ангола.
Группа D. Дания, Аргентина, Бахрейн , ДР Конго.
Группа E. Норвегия, Австрия, Франция, (представитель Северной Америки).
Группа F. Португалия, Алжир, Исландия, Марокко.
Группа G. Швеция, Египет, Чехия, (представитель Южной Америки).
Группа H. Словения, Белоруссия, Корея, Россия.
Турнир пройдет в Египте с 13 по 31 января 2021 года.