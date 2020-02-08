08.02.2020 11:31
Гандбол, фото РИА Владимир Песня
Китайские гандболистки не выступят в отборе на Олимпиаду - 2020
Женская сборная Китая не сыграет в олимпийском отборочном турнире, который пройдет в венгерском Дьере. Китаянки должны были выступить в одной группе со сборной России. Теперь же место китаянок займут представительницы Казахстана. Соперницами россиянок и казашек станут команды Сербии и Венгрии.
20 марта
Казахстан – Венгрия
Россия – Сербия
21 марта
Россия – Казахстан
Сербия – Венгрия
22 марта
Венгрия – Россия
Сербия – Казахстан
На Олимпийских играх в Токио выступят команды, занявшие первое и второе места.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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