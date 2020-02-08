Новости Гандбол, фото РИА Владимир Песня Китайские гандболистки не выступят в отборе на Олимпиаду - 2020 Женская сборная Китая не сыграет в олимпийском отборочном турнире, который пройдет в венгерском Дьере. Китаянки должны были выступить в одной группе со сборной России. Теперь же место китаянок займут представительницы Казахстана. Соперницами россиянок и казашек станут команды Сербии и Венгрии.

20 марта Казахстан – Венгрия Россия – Сербия

21 марта Россия – Казахстан Сербия – Венгрия

22 марта Венгрия – Россия Сербия – Казахстан

На Олимпийских играх в Токио выступят команды, занявшие первое и второе места. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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