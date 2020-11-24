Подмосковная "Звезда" пробилась в групповой этап Лиги Европы по гандболу

Женская гандбольная команда "Звезда" (Звенигород, Московская область) вышла в групповой этап Лиги Европы, переиграв испанский клуб "SUPER AMARA Bera Bera".





Во втором матче третьего квалификационного раунда россиянки переиграли соперниц со счётом 29:24. Самыми результативными игроками матча стали Альбина Мурзалиева и Наталья Никитина, они забили по 8 мячей. А лучшим игроком встречи признана Екатерина Кирикиас, отбившая 33% мячей.



