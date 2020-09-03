Ростов-Дон

Гандболистки "Ростов-Дона" завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА

Обладательницами Суперкубка России по гандболу среди женских команд стал "Ростов-Дон", переигравший девушек из ЦСКА. Встреча состоялась в среду и завершилась со счетом 27:20.



