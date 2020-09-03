03.09.2020 11:26
Ростов-Дон
Гандболистки "Ростов-Дона" завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА
Обладательницами Суперкубка России по гандболу среди женских команд стал "Ростов-Дон", переигравший девушек из ЦСКА. Встреча состоялась в среду и завершилась со счетом 27:20.
Команда из Ростова в шестой раз завоевала трофей. В последний раз этот трофей ростовчанкам не удалось выиграть в 2014 году. В активе клуба 10 побед в национальном Кубке и шесть золотых медалей чемпионата России.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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