Подмосковные "Чеховские медведи" и ростовский "Ростов-Дон" стали обладателями золотых медалей чемпионата России по гандболу 2020, розыгрыш которого завершен досрочно по причине пандемии COVID-19.
"Оба чемпионата завершены. Расклад производится по текущей таблице регулярного чемпионата", — сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.
Вторым среди мужских команд стал ставропольский "Виктор", бронза у "Невы" из Санкт-Петербурга.
В женской части турнира серебряным призером стала тольяттинская "Лада", треть место занял ЦСКА.