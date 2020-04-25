Новости Гандбол "Чеховские медведи" И "Ростов-Дон" стали победителями чемпионата России 2020 Подмосковные "Чеховские медведи" и ростовский "Ростов-Дон" стали обладателями золотых медалей чемпионата России по гандболу 2020, розыгрыш которого завершен досрочно по причине пандемии COVID-19.

"Оба чемпионата завершены. Расклад производится по текущей таблице регулярного чемпионата", — сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.

Вторым среди мужских команд стал ставропольский "Виктор", бронза у "Невы" из Санкт-Петербурга.

В женской части турнира серебряным призером стала тольяттинская "Лада", треть место занял ЦСКА. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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