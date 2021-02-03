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03.02.2021 17:23
В Казани пройдут Чемпионат и Первенство России по сумо
С 11 по 14 февраля 2021 года в Казани (Республика Татарстан) состоятся Чемпионат и Первенство России среди юниоров и юниорок (до 22 и до 24 лет). Лучшие сумоисты страны будут оспаривать право войти в состав сборной России для участия в крупнейших международных стартах. Ближайший из них – чемпионат и первенства Европы, которые также состоятся в Казани в апреле 2021 года.

В чемпионате России примут участие известные борцы - чемпионы мира и Европы по сумо, победители и призеры мировых и европейских первенств.

Соревнования пройдут в современном Дворце спорта «Ак Барс» (ул. Фатыха Амирхана, 1Г). Схватки будут вестись одновременно на двух дохё.

Первенство России среди юниоров и юниорок (до 22 лет) состоится 12 февраля, на следующий день, 13 февраля, пройдут поединки первенства России среди юниоров и юниорок (до 24 лет). 

По материалам Федерации сумо России.


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/02/03/111499.html
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