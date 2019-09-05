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05.09.2019 22:18
Сборная России по сумо одержала победу над японцами в матчевой встрече со счетом 5:2 в рамках ВЭФ
Российские сумоисты выиграли у японцев со счетом 5:2 в матчевой встрече  в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В составе сборной России выступили чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в весе до 115 кг Ацамаз Казиев, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в абсолютной категории Заур Караев. В составе команды гостей были чемпионы Японии 2019 года Кодзи Осанай (до 115 кг) и Атсуши Игараши (свыше 115 кг).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/09/05/111293.html
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