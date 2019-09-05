Новости Сборная России по сумо одержала победу над японцами в матчевой встрече со счетом 5:2 в рамках ВЭФ Российские сумоисты выиграли у японцев со счетом 5:2 в матчевой встрече в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В составе сборной России выступили чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в весе до 115 кг Ацамаз Казиев, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в абсолютной категории Заур Караев. В составе команды гостей были чемпионы Японии 2019 года Кодзи Осанай (до 115 кг) и Атсуши Игараши (свыше 115 кг). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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