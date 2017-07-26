Новости Йокодзуна Хакухо, фото с twitter.com Йокодзуна Хакухо выиграл турнир по сумо Нагоя басё Традиционный июльский турнир по сумо - Нагоя басё завершился в воскресенье в японской Нагое.

Победителем турнира стал йокодзуна Хакухо, выигравший 14 поединков из 15. Это 39-й Кубок Императора в карьере 32-летнего монгольского борца.

Тринадцать побед одержал восьмой маэгасира Востока Аоияма, двенадцать - пятый маэгасира Запада Тотиодзан, одиннадцать - йокодзуна Харумафудзи, по десять - седьмой маэгасира Запада Оносё, десятый маэгасира Востока Тиётайрю и десятый маэгасира Запада Сёходзан, по девять - озэки Такаясу, сикивакэ Митакэуми, комусуби Йосикадзэ, второй маэгасира Востока Тотиносин, тринадцатый маэгасира Востока Такарафудзи и пятнадцатый маэгасира Запада Тиёмару, по восемь - второй маэгасира Запада Хокутофудзи, одиннадцатый маэгасира Востока Тиёнокуни, двенадцатый маэгасира Востока Араваси, двенадцатый маэгасира Запада Такэкадзэ, четырнадцатый маэгасира Востока Саданоуми и пятнадцатый маэгасира Востока Нисикиги.

Йокодзуна Какурю, йокодзуна Кисэносато и озэки Тэрунофудзи не смогли завершить турнир из-за травм.

В третьем по рангу дивизионе российский сумотори Амур выиграл четыре схватки при трёх поражениях.

Ещё один представитель России в японской профессиональной лиге сумо - Аврора, выступающий в четвёртом дивизионе, победил в трёх поединках из семи. Нагоя Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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