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11.08.2019 17:02
Фото РСБИ
Российские сумоисты успешно выступили на III Международном турнире памяти Радислава Монгуша
С 3 по 4 августа в Кызыле (р-ка Тыва) состоялся III Международный турнир по сумо и хурешу памяти выдающегося тренера Радислава Монгуша. В соревнованиях приняли участие 139 борцов из Москвы, Тывы, Якутии, Киргизии, Бурятии, Северного Кавказа и Монголии.

Победители и призеры III Международного турнира по сумо памяти Радислава Монгуша:

Весовая категория до 70кг
1.Ондар Ролланд (Тыва)
2. Монгуш Айдыс (Тыва)
3. Даш-Шиви Айбек (Тыва)
3. Санчат Бямба (Тыва)

До 85 кг
1. Артыш Ооржак (Тыва)
2. Артур Шагжы (Тыва)
3. Субудай Шойдун (Тыва)
3. Алдын-сай Одай (Тыва)

До 100 кг
1. Мерген Монгуш (Тыва)
2. Ахмедхан Ахмедалиев (Москва)
3. Андрей Монгуш (Тыва)
3. Батэрдэнэ Батмонх (Монголия)

До 115 кг
1. Константин Абдула-Дзаде (Москва)
2. Айдын Монгуш (Тыва)
3. Сайын-Белек Тюлюш (Тыва)
3. Тумен Очирбат (Тыва)

Абсолютная категория
1. Заур Караев (РСО-Алания)
2. Айдын Монгуш (Тыва)
3. Сайын-Белек Тюлюш (Тыва)
3. Эрес Кара-Сал (Тыва)
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/08/11/111280.html
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