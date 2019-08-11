Новости Фото РСБИ Российские сумоисты успешно выступили на III Международном турнире памяти Радислава Монгуша С 3 по 4 августа в Кызыле (р-ка Тыва) состоялся III Международный турнир по сумо и хурешу памяти выдающегося тренера Радислава Монгуша. В соревнованиях приняли участие 139 борцов из Москвы, Тывы, Якутии, Киргизии, Бурятии, Северного Кавказа и Монголии.

Победители и призеры III Международного турнира по сумо памяти Радислава Монгуша:

Весовая категория до 70кг 1.Ондар Ролланд (Тыва) 2. Монгуш Айдыс (Тыва) 3. Даш-Шиви Айбек (Тыва) 3. Санчат Бямба (Тыва)

До 85 кг 1. Артыш Ооржак (Тыва) 2. Артур Шагжы (Тыва) 3. Субудай Шойдун (Тыва) 3. Алдын-сай Одай (Тыва)

До 100 кг 1. Мерген Монгуш (Тыва) 2. Ахмедхан Ахмедалиев (Москва) 3. Андрей Монгуш (Тыва) 3. Батэрдэнэ Батмонх (Монголия)

До 115 кг 1. Константин Абдула-Дзаде (Москва) 2. Айдын Монгуш (Тыва) 3. Сайын-Белек Тюлюш (Тыва) 3. Тумен Очирбат (Тыва)

Абсолютная категория 1. Заур Караев (РСО-Алания) 2. Айдын Монгуш (Тыва) 3. Сайын-Белек Тюлюш (Тыва) 3. Эрес Кара-Сал (Тыва) Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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