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02.03.2020 14:02
Фото РСБИ
Сборная Москвы стала победителем общего зачета чемпионата России по сумо
С 27 по 29 февраля в городе Чехов (Московская область) состоялся чемпионат России по сумо. Всего в соревнованиях приняли участие представители 21 региона страны.

Первое место в общекомандном зачете чемпионата России заняла сборная Москвы. На втором месте борцы из Тывы, на третьем – сумоисты Нижегородской области.

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ-2020

Мужчины:

70 кг. Шомили Саидзода (Москва). 77 кг. Айбек Даш-Шиви (Тыва). 85 кг. Субудай Шойдун (Тыва). 92 кг. Батраз Цховребов (Москва). 100 кг. Абдурахим Ахмадалиев (Москва). 115 кг. Айдын Монгуш (Тыва). Свыше 115 кг. Заур Караев (Северная Осетия). Абсолютная категория. Дмитрий Бигенов (Северная Осетия).

Женщины:

50 кг. Дарья Савельева (Москва). 55 кг. Алена Куулар (Тыва). 60 кг. Виолетта Цыпленкова (Москва). 65 кг. Дарья Ибрагимова (Севастополь). 73 кг. Алена Петрова (Тверская область). 80 кг. Екатерина Алексеева (Москва). Свыше 80 кг. Ксения Данилина (Нижегородская область). Абсолютная категория. Татьяна Борисова (Севастополь).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/03/02/111382.html
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