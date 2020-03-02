Фото РСБИ

Сборная Москвы стала победителем общего зачета чемпионата России по сумо

С 27 по 29 февраля в городе Чехов (Московская область) состоялся чемпионат России по сумо. Всего в соревнованиях приняли участие представители 21 региона страны.





Первое место в общекомандном зачете чемпионата России заняла сборная Москвы. На втором месте борцы из Тывы, на третьем – сумоисты Нижегородской области.





ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ-2020





Мужчины:





70 кг. Шомили Саидзода (Москва). 77 кг. Айбек Даш-Шиви (Тыва). 85 кг. Субудай Шойдун (Тыва). 92 кг. Батраз Цховребов (Москва). 100 кг. Абдурахим Ахмадалиев (Москва). 115 кг. Айдын Монгуш (Тыва). Свыше 115 кг. Заур Караев (Северная Осетия). Абсолютная категория. Дмитрий Бигенов (Северная Осетия).





Женщины:



