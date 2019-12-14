Новости Федерация сумо России Екатерина Алексеева и Кантемир Шибзухов стали обладателями Абсолютного Кубка Москвы 2019 по сумо Екатерина Алексеева и Кантемир Шебзухов выиграли Абсолютный Кубок Москвы 2019 по сумо, розыгрыш которого состоялся 6 декабря.

Зрители стали свидетелями почти 90 поединков. В течение двух часов за победу в турнире боролись 16 мужчин и 16 женщин. Из-за последствий травм не дохё не смогли выйти самые титулованные столичные борцы – чемпионы мира Батыр Алтыев и Константин Абдула-Заде, а также призер первенства мира Анастасия Никитина. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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