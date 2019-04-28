Новости Сумо, фото rossumo.ru Сборная России выиграла общий зачет чемпионата Европы по сумо Российские сумоисты стали победителями общего зачет чемпионата Европы, который проходил в Таллине (Эстония). Россияне завоевали 22 медали, 13 из которых золотые.

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 14 стран. Сборную России представили 30 сумоистов. Спортсмены боролись за 18 комплектов наград в индивидуальном и командном зачетах. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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