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28.04.2019 16:44
Сумо, фото rossumo.ru
Сборная России выиграла общий зачет чемпионата Европы по сумо
Российские сумоисты стали победителями общего зачет чемпионата Европы, который проходил в Таллине (Эстония). Россияне завоевали 22 медали, 13 из которых золотые.

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 14 стран. Сборную России представили 30 сумоистов. Спортсмены боролись за 18 комплектов наград в индивидуальном и командном зачетах.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/28/111217.html
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