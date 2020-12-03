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03.12.2020 14:04
Почему деятельность легальных букмекерских контор выгодна для всех?

Легального букмекера характеризуют 4 качества:

?     наличие действующего разрешения от ФНС РФ;

?     подключение к ЦУПИС;

?     входит в число членов саморегулируемой организации;

?     легальный сайт находится в доменной зоне RU.


Процесс регистрации у легальных букмекерских контор, таких например как Париматч или других, имеет свою специфику, включая последовательность шагов:

?     создание аккаунта на законном ресурсе;

?     необходимо зарегистрироваться на сайте ЦУПИС;

?     пройти верификацию.

В некоторых случаях аккаунт на сайте ЦУПИС будет создаваться в автоматическом режиме во время подтверждения верификации. К примеру, в БК Балбет. Он подключен к ЦУПИС КИВИ Банк. При отсутствии у клиента киви кошелька, во время подтверждения удаленно верификации он будет создан в авто режиме.

СПРАВКА Пари у таких контор легальные, а клиент защищен законодательством РФ.

ВАЖНО При выигрыше, гемблеру гарантируется выдача денежного приза.

Деятельность оффшорных организаций

Большинство российских букмекеров имеют оффшорные аналоги. Сайты располагаются в домене COM и представляют собой зеркала законных. Через них клиент может попасть в свой личный кабинет, обходя блокировки для заключения пари. Принимают ставки по лицензиям Кюрасао, Кипра, которые на территории РФ запрещены. Поэтому их рекомендуется не использовать. 


Новички часто путаются в поисках законного сайта, так как у оффшорных организаций дизайн полностью повторяет официальный. Для избежания недоразумений, надо проверять разрешение на ведение букмекерской деятельности. Эти сведения часто располагают в самом низу.

Запрет незаконной деятельности

Российское законодательство не предусматривает наказания игрокам за ставки в БК за рубежом. Их поджидают не меньшие сложности.

Блокировка сайтов

Это главный способ борьбы с нелегальными БК. Считаются незаконными сайты зарубежных букмекеров на территории РФ.

Невозможность вывода денег

Ограничение доступа далеко не всегда помогает остановить доступ клиентов на незаконные ресурсы. В этом им помогают специальные приложения и использование VPN.

Но у гемблеров при этом возникают препятствия вывода средств. Банк вправе отклонять платежи, ссылаясь на ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ВНИМАНИЕ Незаконные организации нередко отказываются оплачивать выигрыши. Клиент при этом остается незащищенным от риска потери денег.

Нововведения в законодательство в 2020 году



Законы в России, касающиеся работы бк, далеки от совершенства, как и вносимые поправки, которые не всегда положительно сказываются на рынке услуг букмекера. В 2020 г. ожидалось закрытие отдельных ППС.

Если пункт приема ставок закрыт, это не всегда означает, что данного букмекера лишили разрешения. Можно заключать пари с помощью сети интернет, достаточно скачать специальное приложение.

В 2020 г. поменялись правила пользования земельным участком. ППС должны располагаться на участках с целью «Проведение азартных игр». На фоне таких новшеств многие из них с 1 января 2020 г. ведут свою деятельность незаконно.

Изменения принес и COVD-19. На фоне пандемии, многие букмекеры не успели в срок переоформить документы для получения разрешений для отдельных пунктов. В результате тысячам работников придется остаться безработными.

Официально работающие БК дают рабочие места, выплачивая налоги, правительству, всё же, придется пойти им навстречу. В результате возможно 3 пути развития дальнейших действий со стороны государства.

?     Министерству финансов придется ввести поправки, позволяющие упростить процедуру оформления документов для официальных организаций;

?     ведущие БК закончат оформление документов по земельным участкам;

?     отдельные букмекеры закроют ППС и станут принимать ставки онлайн.

Значение официальных БК

Вне зависимости от отношения к ставкам на спорт, эти организации играют немаловажное значение. Отказываться от их услуг нельзя по отдельным причинам:

?     Оффшоры

Страна не имеет действенных способов борьбы, ограничивающих доступ клиентов на букмекерские сайты за рубежом. Процесс узаконивания ставок – единственный способ, позволяющий получить прибыль с беттинга государству.

?     Налоги каждый месяц

В нашей стране в 2020 году работает 33 законных контор, которые каждый месяц переводят на счет государства:

?     по 14 000 руб. с каждого действующего ППС;

?     по 3 млн. руб. при обработке транзакций процессинговыми центрами;

?     по 5% дохода в фонды по развитию спорта в РФ.

Более того, БК активно оказывают поддержку развитию спорта в РФ в качестве спонсоров и организаторов разнообразных турниров.

Не всем игрокам выгодно регулирование ставок на спорт. Это корректирует работу БК, заставляет новых клиентов проходить процедуру обязательной верификации для заключения ставок онлайн и оплачивать налог при выигрыше.

Но при этом пользователи обеспечиваются защитой их интересов. Все законные букмекерские конторы с российской пропиской, и недовольный клиент может обратиться в суд для получения соответствующей компенсации. Это является 100% гарантией оплаты выигрыша.

 По материалам: prosports.ru

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/12/03/111485.html
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