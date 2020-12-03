Легального букмекера характеризуют 4
качества:
?
наличие действующего разрешения от
ФНС РФ;
?
подключение к ЦУПИС;
?
входит в число членов
саморегулируемой организации;
?
легальный сайт находится в
доменной зоне RU.
Процесс регистрации у легальных
букмекерских контор, таких например как Париматч
или других, имеет свою специфику, включая последовательность шагов:
?
создание аккаунта на законном
ресурсе;
?
необходимо зарегистрироваться на
сайте ЦУПИС;
?
пройти верификацию.
В некоторых случаях аккаунт на сайте
ЦУПИС будет создаваться в автоматическом режиме во время подтверждения
верификации. К примеру, в БК Балбет. Он подключен к ЦУПИС КИВИ Банк. При
отсутствии у клиента киви кошелька, во время подтверждения удаленно верификации
он будет создан в авто режиме.
СПРАВКА Пари у таких контор легальные, а
клиент защищен законодательством РФ.
ВАЖНО При выигрыше, гемблеру гарантируется
выдача денежного приза.
Деятельность оффшорных
организаций
Большинство российских букмекеров имеют оффшорные
аналоги. Сайты располагаются в домене COM и представляют собой зеркала
законных. Через них клиент может попасть в свой личный кабинет, обходя
блокировки для заключения пари. Принимают ставки по лицензиям Кюрасао, Кипра,
которые на территории РФ
запрещены. Поэтому их рекомендуется не использовать.
Новички часто путаются в поисках
законного сайта, так как у оффшорных организаций дизайн полностью повторяет
официальный. Для избежания недоразумений, надо проверять разрешение на ведение
букмекерской деятельности. Эти сведения часто располагают в самом низу.
Запрет незаконной
деятельности
Российское законодательство не
предусматривает наказания игрокам за ставки в БК за рубежом. Их поджидают не
меньшие сложности.
Блокировка сайтов
Это главный способ борьбы с нелегальными
БК. Считаются незаконными сайты зарубежных букмекеров на территории РФ.
Невозможность вывода
денег
Ограничение доступа далеко не всегда
помогает остановить доступ клиентов на незаконные ресурсы. В этом им помогают
специальные приложения и использование VPN.
Но у гемблеров при этом возникают
препятствия вывода средств. Банк вправе отклонять платежи, ссылаясь на ФЗ-115
«О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
ВНИМАНИЕ
Незаконные
организации нередко отказываются оплачивать выигрыши. Клиент при этом остается
незащищенным от риска потери денег.
Нововведения в
законодательство в 2020 году
Законы в России, касающиеся работы бк,
далеки от совершенства, как и вносимые поправки, которые не всегда положительно
сказываются на рынке услуг букмекера. В 2020 г. ожидалось закрытие отдельных
ППС.
Если пункт приема ставок закрыт, это не
всегда означает, что данного букмекера лишили разрешения. Можно заключать пари
с помощью сети интернет, достаточно скачать специальное приложение.
В 2020 г. поменялись правила пользования
земельным участком. ППС должны располагаться на участках с целью «Проведение
азартных игр». На фоне таких новшеств многие из них с 1 января 2020 г. ведут
свою деятельность незаконно.
Изменения принес и COVD-19. На фоне
пандемии, многие букмекеры не успели в срок переоформить документы для
получения разрешений для отдельных пунктов. В результате тысячам работников
придется остаться безработными.
Официально работающие БК дают рабочие
места, выплачивая налоги, правительству, всё же, придется пойти им навстречу. В
результате возможно 3 пути развития дальнейших действий со стороны государства.
?
Министерству финансов придется
ввести поправки, позволяющие упростить процедуру оформления документов для
официальных организаций;
?
ведущие БК закончат оформление
документов по земельным участкам;
?
отдельные букмекеры закроют ППС и
станут принимать ставки онлайн.
Значение официальных БК
Вне зависимости от отношения к ставкам на
спорт, эти организации играют немаловажное значение. Отказываться от их услуг
нельзя по отдельным причинам:
?
Оффшоры
Страна не имеет действенных способов
борьбы, ограничивающих доступ клиентов на букмекерские сайты за рубежом.
Процесс узаконивания ставок – единственный способ, позволяющий получить прибыль
с беттинга государству.
?
Налоги каждый месяц
В нашей стране в 2020 году работает 33
законных контор, которые каждый месяц переводят на счет государства:
?
по 14 000 руб. с каждого
действующего ППС;
?
по 3 млн. руб. при обработке
транзакций процессинговыми центрами;
?
по 5% дохода в фонды по развитию
спорта в РФ.
Более того, БК активно оказывают
поддержку развитию спорта в РФ в качестве спонсоров и организаторов
разнообразных турниров.
Не всем игрокам выгодно регулирование
ставок на спорт. Это корректирует работу БК, заставляет новых клиентов
проходить процедуру обязательной верификации для заключения ставок онлайн и
оплачивать налог при выигрыше.
Но при этом пользователи обеспечиваются
защитой их интересов. Все законные букмекерские конторы с российской пропиской,
и недовольный клиент может обратиться в суд для получения соответствующей
компенсации. Это является 100% гарантией оплаты выигрыша.
По
материалам: prosports.ru