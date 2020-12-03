Почему деятельность легальных букмекерских контор выгодна для всех?

Легального букмекера характеризуют 4 качества:

? наличие действующего разрешения от ФНС РФ;

? подключение к ЦУПИС;

? входит в число членов саморегулируемой организации;

? легальный сайт находится в доменной зоне RU.





Процесс регистрации у легальных букмекерских контор, таких например как Париматч или других, имеет свою специфику, включая последовательность шагов:

? создание аккаунта на законном ресурсе;

? необходимо зарегистрироваться на сайте ЦУПИС;

? пройти верификацию.

В некоторых случаях аккаунт на сайте ЦУПИС будет создаваться в автоматическом режиме во время подтверждения верификации. К примеру, в БК Балбет. Он подключен к ЦУПИС КИВИ Банк. При отсутствии у клиента киви кошелька, во время подтверждения удаленно верификации он будет создан в авто режиме.

СПРАВКА Пари у таких контор легальные, а клиент защищен законодательством РФ.

ВАЖНО При выигрыше, гемблеру гарантируется выдача денежного приза.

Деятельность оффшорных организаций

Большинство российских букмекеров имеют оффшорные аналоги. Сайты располагаются в домене COM и представляют собой зеркала законных. Через них клиент может попасть в свой личный кабинет, обходя блокировки для заключения пари. Принимают ставки по лицензиям Кюрасао, Кипра, которые на территории РФ запрещены. Поэтому их рекомендуется не использовать.





Новички часто путаются в поисках законного сайта, так как у оффшорных организаций дизайн полностью повторяет официальный. Для избежания недоразумений, надо проверять разрешение на ведение букмекерской деятельности. Эти сведения часто располагают в самом низу.

Запрет незаконной деятельности

Российское законодательство не предусматривает наказания игрокам за ставки в БК за рубежом. Их поджидают не меньшие сложности.

Блокировка сайтов

Это главный способ борьбы с нелегальными БК. Считаются незаконными сайты зарубежных букмекеров на территории РФ.

Невозможность вывода денег

Ограничение доступа далеко не всегда помогает остановить доступ клиентов на незаконные ресурсы. В этом им помогают специальные приложения и использование VPN.

Но у гемблеров при этом возникают препятствия вывода средств. Банк вправе отклонять платежи, ссылаясь на ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ВНИМАНИЕ Незаконные организации нередко отказываются оплачивать выигрыши. Клиент при этом остается незащищенным от риска потери денег.

Нововведения в законодательство в 2020 году









Законы в России, касающиеся работы бк, далеки от совершенства, как и вносимые поправки, которые не всегда положительно сказываются на рынке услуг букмекера. В 2020 г. ожидалось закрытие отдельных ППС.