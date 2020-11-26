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26.11.2020 10:48
В декабре в Москве пройдет Москве пройдёт Кубок мира по самбо – "Мемориал А. Харлампиева"
С 18 по 19 декабря 2020 г. в Москве в Лужниках пройдёт Кубок мира по самбо – "Мемориал А. Харлампиева". Соревнования пройдут в трёх дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. По предварительным данным в мероприятии примут участие около 300 спортсменов из 15 стран мира. 

В течение двух соревновательных дней будут разыграны 27 комплектов медалей в следующих весовых категориях: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг (мужчины); 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг (женщины); 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг (боевое самбо). 

Кубок мира "Мемориал А.А. Харлампиева" назван в честь одного из основателей самбо – Анатолия Харлампиева. Соревнования были учреждены в год проведения Олимпийских игр в Москве – в 1980-м. С 1983 года за победу на Кубке мира спортсмены получают звание мастера спорта международного класса. 
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/11/26/111482.html
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