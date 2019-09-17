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17.09.2019 23:12
самбо
Сборная России по самбо заняла первое место в общем зачете Кубка Европы
Российские самбисты стали победителями общего зачета Кубка Европы, который проходил 14-15 сентября в Карловых Варах (Чехия). Россияне завоевали 24 медали: 19 золотых, четыре серебряных и одну бронзовую.

Золото в копилку сборной принесли Дорофеева Мария ( до 48 кг), Лоткова Вера (до 52 кг), Сергиевская Виктория (до 56 кг), Шевченко Яна (до 60 кг), Лушникова Светлана (до 64 кг), Саяпина Виолетта (до 68 кг), Хомячкова Анастасия (до 72 кг), Лукашова Надежда (свыше 80 кг), Заболотный Рустам (до 52 кг), Петухов Никита (до 57 кг), Мнацаканян Владимир (до 62 кг), Шаров Тигран (до 68 кг), Сомов Илья (74 кг), КАЗАРЯН Самвел (82 кг), Григорян Арам (до 90 кг), Баканов Денис (100 кг). Серебряную медаль завоевал Абдуллаев Султан (свыше 100 кг), бронза на счету Храпуновой Олинды (до 80 кг)
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В боевом самбо наши спортсмены выиграли награды в шести весовых категориях. Золото на счету Кузнецова Виктора (до 57 кг), Седова Никиты (до 68 кг) и Зайнутдинова Ренаса (до 74 кг). Серебро у Танина Константина (до 62 кг), Голопапы Даниила (до 82 кг), Хачатряна Давида (до 90 кг).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/09/17/111296.html
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