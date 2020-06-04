Новости Самбо Кубок Президента по самбо состоится в октябре 2020 года Кубок Президента по самбо пройдет в октябре 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации самбо . Турнир, ранее запланированный на июнь 2020 года, был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Кубок Президента Российской Федерации по самбо был учрежден по инициативе Всероссийской федерации самбо (ВФС) распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2006 году. Впервые престижнейший трофей был разыгран в 2007 году. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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