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04.06.2020 21:21
Самбо
Кубок Президента по самбо состоится в октябре 2020 года
Кубок Президента по самбо пройдет в октябре 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации самбо. Турнир, ранее запланированный на июнь 2020 года, был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Кубок Президента Российской Федерации по самбо был учрежден по инициативе Всероссийской федерации самбо (ВФС) распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2006 году. Впервые престижнейший трофей был разыгран в 2007 году.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/06/04/111410.html
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