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Российские самбисты выиграли общий зачет чемпионата мира

Сборная России стала победителем общего зачета чемпионата мира по самбо, который проходил в южнокорейском Чхонджу.





В первый день соревнований, 8 ноября, россияне завоевали семь золотых и две бронзовые награды на турнире.





По итогам второго соревновательного дня копилка сборной России пополнилась восемью медалями: российские самбисты завоевали семь золотых и одну серебряную награду. Наилучшие результаты показала команда по боевому самбо – три «золота».



