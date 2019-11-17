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17.11.2019 19:21
Фото sambo.sport
Российские самбисты выиграли общий зачет чемпионата мира
Сборная России стала победителем общего зачета чемпионата мира по самбо, который проходил в южнокорейском Чхонджу. 

В первый день соревнований, 8 ноября, россияне завоевали семь золотых и две бронзовые награды на турнире.

По итогам второго соревновательного дня копилка сборной России пополнилась восемью медалями: российские самбисты завоевали семь золотых и одну серебряную награду. Наилучшие результаты показала команда по боевому самбо – три «золота».

Третий соревновательный день принес российским спортсменам шесть золотых наград и уверенную победу в командном зачете.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/11/17/111313.html
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