Со 2 по 4 октября 2020 года город Кстово (Нижегородская область) пройдет Кубок России по самбо. Соревнования пройдут среди мужчин, женщин и по боевому самбо. Это мероприятие станет первыми соревнованиями в этом году, проводимыми по новым правилам и в новых весовых категориях. Лучшие из лучших поборются за право войти в состав сборной команды России, которая будет представлять нашу страну на Кубке мира в марте 2021 года. По предварительным данным, на соревнования приедут около 700 самбистов из всех регионов России.
Программа соревнований:
2 октября
10.00 - начало соревнований
Мужчины: 53 кг, 71 кг, 98 кг
Женщины: 50 кг, 65 кг
Боевое самбо: 58 кг, 79 кг, +98 кг
17:00 - Финальные встречи, награждение
3 октября
10.00
Мужчины: 58 кг, 79 кг, +98 кг
Женщины: 54 кг, 72 кг, +80 кг
Боевое самбо: 64 кг, 88 кг, 98 кг
17:00 - Финальные встречи, награждение
4 октября
10.00
Мужчины: 64 кг, 88 кг
Женщины: 59 кг, 80 кг
Боевое самбо: 71 кг
15.30 - Финальные встречи, награждение