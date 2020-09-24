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24.09.2020 23:48
Фото Всероссийская федерация самбо
Кубок России по самбо пройдет уже в следующую пятницу
Со 2 по 4 октября 2020 года город Кстово (Нижегородская область) пройдет Кубок России по самбо. Соревнования пройдут среди мужчин, женщин и по боевому самбо. Это мероприятие станет первыми соревнованиями в этом году, проводимыми по новым правилам и в новых весовых категориях. Лучшие из лучших поборются за право войти в состав сборной команды России, которая будет представлять нашу страну на Кубке мира в марте 2021 года. По предварительным данным, на соревнования приедут около 700 самбистов из всех регионов России.  



Программа соревнований:

2 октября 
10.00 - начало соревнований
Мужчины: 53 кг, 71 кг, 98 кг
Женщины: 50 кг,  65 кг
Боевое самбо: 58 кг, 79 кг, +98 кг 
17:00 - Финальные встречи, награждение 

3 октября 
10.00
Мужчины: 58 кг, 79 кг, +98 кг
Женщины: 54 кг,  72 кг, +80 кг
Боевое самбо: 64 кг, 88 кг, 98 кг 
17:00 - Финальные встречи, награждение 

4 октября
10.00 
Мужчины: 64 кг,  88 кг
Женщины: 59 кг, 80 кг
Боевое самбо: 71 кг 
15.30 - Финальные встречи, награждение 


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/09/24/111455.html
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