Новости Фото Всероссийская федерация самбо Кубок России по самбо пройдет уже в следующую пятницу Со 2 по 4 октября 2020 года город Кстово (Нижегородская область) пройдет Кубок России по самбо. Соревнования пройдут среди мужчин, женщин и по боевому самбо. Это мероприятие станет первыми соревнованиями в этом году, проводимыми по новым правилам и в новых весовых категориях. Лучшие из лучших поборются за право войти в состав сборной команды России, которая будет представлять нашу страну на Кубке мира в марте 2021 года. По предварительным данным, на соревнования приедут около 700 самбистов из всех регионов России.





Программа соревнований:

2 октября 10.00 - начало соревнований Мужчины: 53 кг, 71 кг, 98 кг Женщины: 50 кг, 65 кг Боевое самбо: 58 кг, 79 кг, +98 кг 17:00 - Финальные встречи, награждение

3 октября 10.00 Мужчины: 58 кг, 79 кг, +98 кг Женщины: 54 кг, 72 кг, +80 кг Боевое самбо: 64 кг, 88 кг, 98 кг 17:00 - Финальные встречи, награждение

4 октября 10.00 Мужчины: 64 кг, 88 кг Женщины: 59 кг, 80 кг Боевое самбо: 71 кг 15.30 - Финальные встречи, награждение



Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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