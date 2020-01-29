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29.01.2020 17:47
Фото http://www.sambo.ru/
Сборная ПФО выиграла общий зачет первенства России по самбо
Самбисты ПФО стали победителями общего зачета первенства России среди юношей и девушек, которое проходило с 24 по 27 января в Екатеринбурге.  За 20 комплектов наград вступили в борьбу более 600 спортсменов из 70 регионов нашей страны. Второе место заняла команда Москвы, третьими стали представители УФО.

Победители соревнований составят сборную России на первенстве мира в октябре 2020 (г. Нови Сад, Сербия), серебряные призёры - на первенстве Европы в апреле этого же года (г. Панагюриште, Болгария). 
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/01/29/111368.html
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