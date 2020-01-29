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Сборная ПФО выиграла общий зачет первенства России по самбо

Самбисты ПФО стали победителями общего зачета первенства России среди юношей и девушек, которое проходило с 24 по 27 января в Екатеринбурге. За 20 комплектов наград вступили в борьбу более 600 спортсменов из 70 регионов нашей страны. Второе место заняла команда Москвы, третьими стали представители УФО.



