29.01.2020 17:47
Фото http://www.sambo.ru/
Сборная ПФО выиграла общий зачет первенства России по самбо
Самбисты ПФО стали победителями общего зачета первенства России среди юношей и девушек, которое проходило с 24 по 27 января в Екатеринбурге. За 20 комплектов наград вступили в борьбу более 600 спортсменов из 70 регионов нашей страны. Второе место заняла команда Москвы, третьими стали представители УФО.
Победители соревнований составят сборную России на первенстве мира в октябре 2020 (г. Нови Сад, Сербия), серебряные призёры - на первенстве Европы в апреле этого же года (г. Панагюриште, Болгария).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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