На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Формула 1
Водное поло
Шахматы
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Шахматы
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
20.11.2020 16:32
Фото regnum.ru
Стал известен расширенный состав сборной России на ЧМ по гандболу среди мужских команд
Федерация гандбола России огласила расширенный список гандболистов для участия в Чемпионате мира 2021.

Вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев, Дмитрий Кузнецов (оба – ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»);

Левые крайние: Никита Ильтинский («Виктор»), Сергей Николаенков, Игорь Сорока (оба – ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);

Правые крайние: Илья Дёмин («Динамо Астрахань»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарёв («Веспрем», Венгрия);

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Сергей Горпишин, Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния), Максим Михалин (СКИФ);

Правые полусредние: Андрей Беляев («СГАУ-Саратов»), Сергей Иванов (СКИФ), Никита Каменев («Донские казаки»), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»);

Левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Михаил Виноградов (ЦСКА), Виталий Комогоров («Добружа Констанца Суд», Румыния), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция), Дмитрий Санталов, Александр Шкуринский (оба – «Мешков Брест», Белоруссия), Роман Царапкин («Татран», Словакия);

Разыгрывающие: Павел Атьман (ЦСКА), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).

Тренеры: Велимир Петкович, Валентин Бузмаков, Василий Дубоносов, Вадим Попов.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/11/20/111480.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
20.11.2020 16:32
Стал известен расширенный состав сборной России на ЧМ по гандболу среди мужских команд
01.09.2020 15:01
Сборная России выиграла первую в историю онлайн-олимпиаду по шахматам
28.08.2020 22:31
Российские шахматисты вышли в полуфинал онлайн-олимпиады ФИДЕ
05.08.2020 21:33
Россиянин Ян Непомнящий проиграл Карлсену в финале Legends of Chess
30.07.2020 22:02
Непомнящий и Свидлер вышли в полуфинал турнира по быстрым шахматам Legends of Chess
25.07.2020 22:50
Непомнящий занимает второе место на турнире по быстрым шахматам Legends of Chess, лидирует Карлсен
22.07.2020 11:22
Александра Костенюк стала второй на онлайн-турнире по шахматам Womens Speed Chess Championship
Все новости
Сюжеты
Турнир претендентов FIDE. Германия - 2018
42-я Всемирная шахматная Олимпиада. Баку-2016
Санкции США в отношении Илюмжинова
В мире. Финансы и спорт
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Словакия - 2018.
Публикации
04.10.2018 11:53
Шахматы после Илюмжинова: с какими проблемами столкнется Дворкович в
20.07.2012 15:21
20 июля - Международный день шахмат
Фото и видео
20.01.2008 16:10
Видео. Вехи жизни Бобби Фишера
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 