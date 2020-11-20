Новости Фото regnum.ru Стал известен расширенный состав сборной России на ЧМ по гандболу среди мужских команд Федерация гандбола России огласила расширенный список гандболистов для участия в Чемпионате мира 2021.

Вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев, Дмитрий Кузнецов (оба – ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»);

Левые крайние: Никита Ильтинский («Виктор»), Сергей Николаенков, Игорь Сорока (оба – ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);

Правые крайние: Илья Дёмин («Динамо Астрахань»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарёв («Веспрем», Венгрия);

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Сергей Горпишин, Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния), Максим Михалин (СКИФ);

Правые полусредние: Андрей Беляев («СГАУ-Саратов»), Сергей Иванов (СКИФ), Никита Каменев («Донские казаки»), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»);

Левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Михаил Виноградов (ЦСКА), Виталий Комогоров («Добружа Констанца Суд», Румыния), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция), Дмитрий Санталов, Александр Шкуринский (оба – «Мешков Брест», Белоруссия), Роман Царапкин («Татран», Словакия);

Разыгрывающие: Павел Атьман (ЦСКА), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).

Тренеры: Велимир Петкович, Валентин Бузмаков, Василий Дубоносов, Вадим Попов. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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