Казанский "Синтез" занял пятое место в квалификационном турнире Лиги Чемпионов по водному поло
Ватерполисты казанского "Синтеза" не смогли пробиться в основной раунд Лиги Чемпионов, заняв в квалификационной группе пятое место. Соперниками россиян по группе В1 стали сербские "Раднички", испанская "Террасса", венгерский "ОСК Будапешт", французский "Туркуэн" и румынская "Орадя".
В пяти матчах "Синтез" одержал три победы, потерпел два поражения.
Раднички (Сербия) - Синтез (Россия) 16:14
Террасса (Испания) - Синтез (Россия) 10:17
ОСК Будапешт (Венгрия) - Синтез (Россия) 12:11
Туркуэн (Франция) - Синтез (Россия) 9:12
Орядя (Румыния) - Синтез (Россия) 8:13
По итогам этих встреч российская команда заняла пятое место в группе и не смогла пробиться в основной раунд турнира. Далее "Синтез" выступит в Кубке Европы.