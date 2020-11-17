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17.11.2020 11:17
Фото rt-online.ru
Казанский "Синтез" занял пятое место в квалификационном турнире Лиги Чемпионов по водному поло
Ватерполисты казанского "Синтеза" не смогли пробиться в основной раунд Лиги Чемпионов, заняв в квалификационной группе пятое место. Соперниками россиян по группе В1 стали сербские "Раднички", испанская "Террасса", венгерский "ОСК Будапешт", французский "Туркуэн" и румынская "Орадя".

В пяти матчах "Синтез" одержал три победы, потерпел два поражения. 
Раднички (Сербия) - Синтез (Россия) 16:14
Террасса (Испания) - Синтез (Россия) 10:17
ОСК Будапешт (Венгрия) - Синтез (Россия) 12:11
Туркуэн (Франция) - Синтез (Россия) 9:12
Орядя (Румыния) - Синтез (Россия) 8:13

По итогам этих встреч российская команда заняла пятое место в группе и не смогла пробиться в основной раунд турнира. Далее "Синтез" выступит в Кубке Европы.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/11/17/111478.html
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