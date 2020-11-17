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Казанский "Синтез" занял пятое место в квалификационном турнире Лиги Чемпионов по водному поло

Ватерполисты казанского "Синтеза" не смогли пробиться в основной раунд Лиги Чемпионов, заняв в квалификационной группе пятое место. Соперниками россиян по группе В1 стали сербские "Раднички", испанская "Террасса", венгерский "ОСК Будапешт", французский "Туркуэн" и румынская "Орадя".





В пяти матчах "Синтез" одержал три победы, потерпел два поражения.

Раднички (Сербия) - Синтез (Россия) 16:14

Террасса (Испания) - Синтез (Россия) 10:17

ОСК Будапешт (Венгрия) - Синтез (Россия) 12:11

Туркуэн (Франция) - Синтез (Россия) 9:12

Орядя (Румыния) - Синтез (Россия) 8:13



