Новости Водное поло Россияне не смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы по водному поло Российские ватерполисты завершили выступление на чемпионате Европы по водному поло, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В четвертьфинальной встрече сборная России уступила хозяев турнира, венграм. Матч состоялся в среду, 22 января, и завершился со счетом 14-10.

Кроме команды Венгрии в полуфинал вышли сборные Черногории, Испании и Хорватии. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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