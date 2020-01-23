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23.01.2020 18:55
Водное поло
Россияне не смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы по водному поло
Российские ватерполисты завершили выступление на чемпионате Европы по водному поло, который проходит в Будапеште (Венгрия).
В четвертьфинальной встрече сборная России уступила хозяев турнира, венграм. Матч состоялся в среду, 22 января, и завершился со счетом 14-10.
Кроме команды Венгрии в полуфинал вышли сборные Черногории, Испании и Хорватии.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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