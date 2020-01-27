Водное поло

Российские ватерполистки завоевали серебро чемпионата Европы в Венгрии

Женская сборная России по водному поло завоевала серебряные медали чемпионата Европы, который проходил в Будапеште (Венгрия).





В финале российские ватерполистки проиграли сборной Испании со счетом 12:13 (4:3, 4:5, 2:2, 2:3). На счету Екатерины Прокофьевой четыре гола, дубль оформили Ольга Горбунова, Евгения Соболева и Алена Сержантова. Также по одному голу забросили Мария Берснева и Эльвина Каримова.



