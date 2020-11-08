Новости водное поло чемпионат мира 2013 мужчины, фото с uk.eurosport.yahoo.com В России появился Ватерпольный студенческий союз Российский студенческий спортивный союз (РССС) и Федерация водного поло России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации учредили Ватерпольный студенческий союз. Президентом организации избран генеральный директор Национальной ватерпольной ассоциации Александр Назаров.

Главными задачами Ватерпольного студенческого союза являются содействие в популяризации студенческого спорта, развитие водного поло, подготовка спортивного резерва, организация и проведение спортивных мероприятий среди студентов.

Среди соревнований, запланированных на 2020/21 год, – ежегодный Международный турнир по водному поло среди студенческих команд, регулярный Чемпионат среди студентов по водному поло, Кубок по водному поло среди студенческих команд и другие. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/11/08/111473.html