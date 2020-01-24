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Женская сборная России по водному поло вышла в финал ЧЕ и завоевала путевку на Олимпиаду-2020

Российские ватерполистки пробились в финал чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Будапеште (Венгрия).





В полуфинальной встрече россиянки переиграли представительниц Нидерландов со счетом 11:10 (3:3, 2:1, 2:3, 4:3). Основное время завершилось со счётом 7:7 (2:2, 2:2, 1:2, 2:1), а в серии послематчевых пенальти сборная России оказалась сильнее.





В финале подопечные Александра Гайдукова сыграют с командой Испании, которые во втором полуфинале одержали победу над венгерками. Матч пройдет в субботу, 25 января.



