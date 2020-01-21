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21.01.2020 10:39
Водное поло
Мужская сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы
Российские ватерполисты оформили выход в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Будапеште (Венгрия).

В матче 1/8 финала сборная России одержала победу над представителями Грузии со счетом 14:13. Самым результативным игроков в российской команде стал Игорь Бычков с результатом пять забитых мячей.

За выход в полуфинал россияне поспорят в хозяевами турнира венграми, которые попали в 1/4 напрямую как победители группового этапа.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/01/21/111357.html
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