Водное поло

Мужская сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы

Российские ватерполисты оформили выход в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Будапеште (Венгрия).





В матче 1/8 финала сборная России одержала победу над представителями Грузии со счетом 14:13. Самым результативным игроков в российской команде стал Игорь Бычков с результатом пять забитых мячей.



