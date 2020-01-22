Новости Водное поло, фото ugranow.ru Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал чемпионата Европы Российские ватерполистки пробились в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Будапеште (Венгрия).

В матче 1/4 финала россиянки переиграли команду Италии. Встреча состоялась во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 13:7 (3:2, 3:3, 4:1, 3:1).

За выход в финал сборная России сразится с представительницами Нидерландов. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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