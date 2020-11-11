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11.11.2020 22:27
Игра го
Илья Шикшин выиграл Кубок Посла Китая по вейци (го)
Представитель Республики Татарстан Илья Шикшин стал победителем Кубка Посла Китая по вейци (го), который проходил в Москве. 

В основном онлайн-турнире приняли участие 126 спортсменов из 33 городов России. Турнир сильнейших “ТОП-16” собрал элиту российского вейци, в том числе многократных чемпионов Европы, России: Александра Динерштейна, Илью Шикшина (оба из Казани), Антона Черныха (Жуковский), Дмитрия Сурина (Санкт-Петербург), Тимура Санкина и Вячеслава Каймина (оба выступают за Москву) и пр.

В финале встретились гроссмейстер России, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России Илья Шикшин и россмейстер России, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России Александр Динерштейн. В партии, которая длилась почти два часа, победу одержал Илья Шикшин. Он во второй раз стал обладателем Кубка Посла Китая и в очередной раз подтвердил свое лидерство в Старом Свете. В матче за третье место победил Тимур Санкин.

В своем приветственном обращении Посол Китайской народной республики в РФ Чжан Ханьхуэй отметил высокий уровень игры и широкое распространение вэйци в нашей стране. 
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/11/11/111475.html
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