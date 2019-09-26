Кубок Посла Китая по вэйци завершился в Москве

21 и 22 сентября в Москве завершился Кубок Посла Китая по вэйци.





В основном турнире приняли участие 194 игрока из 18 регионов России, а также представители Украины, Польши, Словакии и Южной Кореи. Победителем и обладателем Кубка стал кореец Ким Йонгсам. Второе место занял действующий Чемпион Европы Илья Шикшин, почетное третье место завоевал Матеуш Сурма (Польша).





Сильнейшей из девушек стала Наталья Ковалёва. Также были отмечены сильнейшие игроки в возрастных категориях: Артур Гимадиев (до 9 лет), Аскар Хусаинов (до 12 лет) и Савва Мезин (до 16 лет).





В турнире для начинающих на доске 13х13, который состоялся в воскресенье 22 сентября, приняло участие всего 18 новичков. Победителем стал Марк Сардаров (Москва).



