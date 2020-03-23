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23.03.2020 20:28
Антон Черных, фото https://gofederation.ru/
Российские юноши выиграли четыре медали первенства Европы по го
Сборная России завоевала четыре награды XXV Юношеского первенства Европы по го, которое проходило с 11 по 14 марта в Хорватии. В соревновании принимали участие 34 российских спортсмена.

Антон Черных ? 1-е место в категории до 20 лет
Александр Муромцев ? 2-е место в категории до 16 лет
Аскар Хусаинов ? 2-е место в категории до 12 лет
Егор Лавров ? 3-е место в категории до 12 лет

Радмила Пономарева и Алексей Игонин заняли 1-е место в турнире по парному Го до 12 лет.

Алена Якимова и Савва Мезин ? 1-е место в турнире по парному Го до 16 лет.

Александр Муромцев и Анна Козлова ? 2-е место в турнире по парному Го до 16 лет.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/03/23/111390.html
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