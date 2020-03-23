Сборная России завоевала четыре награды XXV Юношеского первенства Европы по го, которое проходило с 11 по 14 марта в Хорватии. В соревновании принимали участие 34 российских спортсмена.
Антон Черных ? 1-е место в категории до 20 лет
Александр Муромцев ? 2-е место в категории до 16 лет
Аскар Хусаинов ? 2-е место в категории до 12 лет
Егор Лавров ? 3-е место в категории до 12 лет
Радмила Пономарева и Алексей Игонин заняли 1-е место в турнире по парному Го до 12 лет.
Алена Якимова и Савва Мезин ? 1-е место в турнире по парному Го до 16 лет.
Александр Муромцев и Анна Козлова ? 2-е место в турнире по парному Го до 16 лет.