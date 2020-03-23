Антон Черных, фото https://gofederation.ru/

Российские юноши выиграли четыре медали первенства Европы по го

Сборная России завоевала четыре награды XXV Юношеского первенства Европы по го, которое проходило с 11 по 14 марта в Хорватии. В соревновании принимали участие 34 российских спортсмена.





Антон Черных ? 1-е место в категории до 20 лет

Александр Муромцев ? 2-е место в категории до 16 лет

Аскар Хусаинов ? 2-е место в категории до 12 лет

Егор Лавров ? 3-е место в категории до 12 лет





Радмила Пономарева и Алексей Игонин заняли 1-е место в турнире по парному Го до 12 лет.





Алена Якимова и Савва Мезин ? 1-е место в турнире по парному Го до 16 лет.



