Новости Фото Российская федерация го Илья Шикшин стал победителем Кубка России по го Представитель Казани Илья Шикшин выиграл Кубок России по го, розыгрыш которого завершился в Санкт-Петербурге.

Обладателем серебряной медали стал Александр Динерштейн из Казани. Тройку призеров замкнул Антон Черных (Московская область).



Фото Российская федерация го

Соревнование проходило с ограничениями. В игровом зале от всех требовалось быть в маске, и после завершения партии следовало выйти из помещения. При входе проводилась санитарная обработка рук и измерение температуры. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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