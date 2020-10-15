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15.10.2020 13:13
Фото Российская федерация го
Илья Шикшин стал победителем Кубка России по го
Представитель Казани Илья Шикшин выиграл Кубок России по го, розыгрыш которого завершился в Санкт-Петербурге. 

Обладателем серебряной медали стал Александр Динерштейн из Казани. Тройку призеров замкнул Антон Черных (Московская область).


Фото Российская федерация го

Соревнование проходило с ограничениями. В игровом зале от всех требовалось быть в маске, и после завершения партии следовало выйти из помещения. При входе проводилась санитарная обработка рук и измерение температуры.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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