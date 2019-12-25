25.12.2019 11:39
Фото https://gofederation.ru/
Эльвина Кальсберг и Степан Трубицин выступили на чемпионате мира по парному го
Российский дуэт Эльвина Кальсберг – Степан Трубицин заняли 16 место на чемпионате мира по парному го, который проходил в Токио (Япония). Россияне одержали три победы в пяти партиях.
Также параллельно проходило Студенческое мировое первенство по парному Го, где участвовала смешанная пара из России и Украины Александр Матушкин – Ника Петрашевска, занявшая 14-е место.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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