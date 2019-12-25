Фото https://gofederation.ru/

Эльвина Кальсберг и Степан Трубицин выступили на чемпионате мира по парному го

Российский дуэт Эльвина Кальсберг – Степан Трубицин заняли 16 место на чемпионате мира по парному го, который проходил в Токио (Япония). Россияне одержали три победы в пяти партиях.



