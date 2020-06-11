Го, фото rg.ru

Стали известны новые даты проведения Чемпионата мира по го

Чемпионат мира по го пройдет в июне 2021 года во Владивостоке. Турнир должен был состояться в мае-июне 2020 года, но был перенесен по причине пандемии коронавирусной инфекции.





Отмечается, что по решению Международной федерации го состоится состязания состоятся со 2 по 9 июня 2021 года в кампусе Дальневосточного федерального университета.





В рамках чемпионате мира впервые состоится матч-хакатон.



