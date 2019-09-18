В Москве состоится Кубок Посла Китая по вэйци (го)

21-22 сентября 2019 года в Москве в Конгрессно-выставочном центре Сокольники пройдет Кубок Посла Китая по вэйци (го). Ожидается более 250 участников соревнований. Более 200 участников мастер-классов по вэйци (го). Площадка может принимать ежедневно гостей Кубка до 1000 человек. Постоянно будут работать мастер-классы по чайной церемонии и китайской живописи, а также разбор партий и знакомство с правилами игры от знатоков Го. Турнир начинающих на доске 13х13 планируется провести 22 сентября.





Победитель турнира награждается переходящим Кубком Посла Китая. В рамках Кубка проводится отдельный зачет среди женщин; среди детей до 9, 12, 16 лет.





21 сентября

9.30-10.50 – регистрация участников

11.00 – Торжественное открытие Кубка

11.30 – Кофе-брейк

11.30 – Мастер-класс для новичков

12.00 – 1 тур

12.30 – Мастер-класс чайный (teplotea)

15.00 – 2 тур

15.30 – Мастер-класс по каллиграфии

17.30 – 3 тур

22 сентября

10.00 – 4 тур, начало турнира начинающих

11.00 – Мастер-класс для новичков

13.00 – 5 тур

14.00 – Мастер-класс по каллиграфии

15.15 – 6 тур

16.00 – Мастер-класс чайный (Мойчай.ру)

18.00 – Церемония закрытия, награждение