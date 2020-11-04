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Евро-2020 могут перенести в Россию?

Весной 2020-го года чемпионат Европы по футболу решили перенести на 2021-й год и-за пандемии коронавируса. Теперь же организаторы турнира из УЕФА обсуждают возможные проблемы, которые могут помешать проведению соревнований в десяти городах Европы. Французское авторитетное издание Le Parisien сообщило, что УЕФА рассматривает вариант проведения Евро-2020 только на территории России. А причиной для этого является ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Европе.

Сколько матчей может пройти в России?

В УЕФА обеспокоены, что распространение коронавируса вряд ли остановится до лета 2021-го года. Именно поэтому провести первый в истории чемпионатов Европы турнир в нескольких городах и разных странах будет крайне тяжело. Поэтому особенно серьезно организация раздумывает над вариантом с Россией.

Еще весной российская сторона выдвигала свою кандидатуру на проведение Евро-2020 в условиях коронавируса и отмечала низкий уровень заражений. Тогда же букмекерские конторы запустили линии на перенос Евро в Россию. В БК Леон давали коэффициент 10.0 на то, что УЕФА отважится на этот шаг. Кстати, за первый депозит используя бонус код Леон в этой конторе можно получить до 20 000 рублей.

Впрочем, нужно понимать, что информация о переносе турнира в Россию – это все еще лишь разговоры и предположения. УЕФА на данный момент не подтверждает эту информацию и заверяет, что потребуется время, чтобы определить место проведения турнира. Пока что в России точно пройдут четыре матча. Все они состоятся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Это три игры группового этапа Евро-2020 и один матч 1/4 финала плей-офф.

А вот пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию о проведении Евро-2020 в России. Ее можно считать официальной, хотя конкретики в ней нет совсем. В этом заявлении просто уточнили, что у организации нет плана «Б» на текущий момент, хотя там следят за ситуацией с коронавирусом. При этом, УЕФА сообщил, что не исключает варианта, при котором Евро-2020 может пройти не в двенадцати странах, а в одиннадцати. Или в восьми, или даже в одной.

Что говорит президент УЕФА?

Глава УЕФА Александер Чеферин делает нейтральные заявления, которые показывают, что его организация активно работает над различными вариантами проведения Евро-2020. Он подчеркивает, что нет никаких сомнений, что чемпионат Европы состоится. Он также сообщил, что количество стран, где пройдет турнир, может сократиться даже до одной. Президент УЕФА добавил, что пока рано говорить, пройдут ли матчи европейского первенства со зрителями.

Журналисты из английского издания The Sun нашли информацию, что УЕФА почти не надеется провести Евро-2020 в двенадцати городах, как было запланировано изначально. При этом, если УЕФА все же будет сокращать число городов, где пройдет турнир, то в числе первых городов, от которых откажутся, будут Баку, Санкт-Петербург и Бильбао.

При худшем раскладе Евро-2020 проведут в одной стране на четырех стадионах. А для команд будут организованы пузыри – этот опыт применяли в финальных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы этим летом.