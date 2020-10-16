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16.10.2020 15:01
Пауло Дибала может перейти в Челси

Пауло Дибала в Челси. Лондонский клуб продолжает массовую скупку игроков международного уровня.


Этим летом лондонский "Челси" усилил почти каждую позицию. "Синие" приобрели Хакима Зиеша, Тимо Вернера, Кая Хаверца, Бена Чилуэлла, Эдура Менди и Маланга Сарра. Такая активность на трансферном рынке обусловлена тем, что клуб бездействовал предыдущие два окна из-за трансферного запрета, наложенного на клуб.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Дибала не может достигнуть договорённости о новом контракте со своим нынешним клубом "Ювентусом". Буквально сразу ряд порталов начали сватать талантливого аргентинца в разные крупные клубы Европы, включая "Челси". Исключать такой переход нельзя, особенно учитывая активность "синих" в текущее трансферное окно. Креативный игрок такого калибра не помешал бы любому ТОП-клубу.

Статистика Пауло Дибалы в "Ювентусе"

Аргентинец проводит вот уже шестой сезон в составе туринского клуба. Перебравшись в "Ювентус" из "Палермо" Дибала пять раз становился победителем Чемпионата Италии. Особенно выдающимся был сезон 17/18. Пауло наколотил 24 мячей за тот сезон. Бывали периоды, когда Дибала был крайне хорош. Букмекерские конторы даже начали принимать ставки на гол аргентинца в том или ином противостоянии. Среди них также была и БК 1xbet. Счастливая пятница 1xbet отличалась высокими коэффициентами на подобный исход. Однако, с тех пор аргентинец забивает всего лишь около 10 голов за сезон. Возможно переход в "Челси" воодушевит его и придаст заряд мотивации.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/10/16/111465.html
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