Пауло Дибала в Челси.
Лондонский клуб продолжает массовую скупку игроков международного уровня.
Этим летом лондонский
"Челси" усилил почти каждую позицию. "Синие" приобрели
Хакима Зиеша, Тимо Вернера, Кая Хаверца, Бена Чилуэлла, Эдура Менди и Маланга
Сарра. Такая активность на трансферном рынке обусловлена тем, что клуб
бездействовал предыдущие два окна из-за трансферного запрета, наложенного на
клуб.
Недавно в СМИ появилась
информация о том, что Дибала не может достигнуть договорённости о новом
контракте со своим нынешним клубом "Ювентусом". Буквально сразу ряд
порталов начали сватать талантливого аргентинца в разные крупные клубы Европы,
включая "Челси". Исключать такой переход нельзя, особенно учитывая
активность "синих" в текущее трансферное окно. Креативный игрок
такого калибра не помешал бы любому ТОП-клубу.
Статистика Пауло Дибалы в "Ювентусе"
Аргентинец проводит вот уже шестой сезон в составе
туринского клуба. Перебравшись в "Ювентус" из "Палермо"
Дибала пять раз становился победителем Чемпионата Италии. Особенно выдающимся
был сезон 17/18. Пауло наколотил 24 мячей за тот сезон. Бывали периоды, когда Дибала
был крайне хорош. Букмекерские конторы даже начали принимать ставки на гол
аргентинца в том или ином противостоянии. Среди них также была и БК 1xbet. Счастливая пятница
1xbet
отличалась высокими коэффициентами на подобный исход. Однако, с тех пор
аргентинец забивает всего лишь около 10 голов за сезон. Возможно переход в
"Челси" воодушевит его и придаст заряд мотивации.