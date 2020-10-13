Габриэль Батистута. Путь Батигола

Звездная карьера кумира болельщиков "фиалок" и "Ромы". Путь к славе супер бомбардира Батигола





Молодой бомбардир

Батистута с детства полюбил футбол. На него оказала большое влияние победа сборной Аргентины на мундиале 1978 года. Форвард начал свой путь к славе с игры в юношеских любительских соревнованиях.

Там на него обратили внимание скауты команды "Ньюэллс". Они были потрясены данными молодого игрока и пригласили Габриэля в свою академию. На переезд в другой город согласились родители Батигола. Но отец поставил жесткое условие - сын должен обязательно получить образование.

Так началась профессиональная карьера Батигола. Он уже стал постепенно проходить в состав молодежки "Ньюэллс" и изредка выходить на замену в поединках основного состава.

Аргентинские болельщики сразу отметили молодого бомбардира с отличным чутьем на гол. Ставить на победу своей команды - традиция в Аргентине. Сейчас можно это делать прямо со стадиона, достаточно установить приложение бк 1хбет. Любители ставок выбирают 1хБет за широту линии, низкую маржу и современное мобильное приложение. Прежде чем скачать 1xbet , бетторы могут посмотреть обзор приложения, недавно выложенный на спортивном портале betadvise.ru. Все плюсы и минусы софта разобраны тщательно.

Первый наставник

Огромную роль в становлении игрока Батигола сыграл наставник Марсело Бьелса. Еще будучи молодым тренером, он стал уделять пристальное внимание тренировкам Габриэля. По словам Батистуты, тренировки проходили даже в сильный ливень. Бьелса помог сделать из Батистуты звезду.

В сезоне 88/89 Батистута впервые попал на постоянной основе в первую команду. Несмотря на молодость, Батистута провел 21 поединок и забил в них 7 голов. Это потрясающий результат, если учитывать напряженный уровень аргентинского чемпионата.

Большие результаты открыли Габиголу дорогу в европейский футбол. Он выступал за:

- "Фиорентину";

- "Рому"

- "Интер".

Во всех командах он забивал много мячей, выигрывал титул лучшего бомбардира и однажды завоевал скудетто. За свою преданность клубу "Фиорентина", Габриэль получил звание почетного гражданина Флоренции. Он с огромной радостью принял почетную награду.