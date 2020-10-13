Габриэль Батистута. Путь Батигола
Звездная карьера кумира болельщиков "фиалок"
и "Ромы". Путь к славе супер бомбардира Батигола
Молодой
бомбардир
Батистута с детства полюбил футбол. На него оказала
большое влияние победа сборной Аргентины на мундиале 1978 года. Форвард начал
свой путь к славе с игры в юношеских любительских соревнованиях.
Там на него обратили внимание скауты команды
"Ньюэллс". Они были потрясены данными молодого игрока и пригласили
Габриэля в свою академию. На переезд в другой город согласились родители
Батигола. Но отец поставил жесткое условие - сын должен обязательно получить
образование.
Так началась профессиональная карьера Батигола. Он уже
стал постепенно проходить в состав молодежки "Ньюэллс" и изредка
выходить на замену в поединках основного состава.
Аргентинские болельщики сразу отметили молодого
бомбардира с отличным чутьем на гол. Ставить на победу своей команды - традиция
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Первый
наставник
Огромную роль в становлении игрока Батигола сыграл
наставник Марсело Бьелса. Еще будучи молодым тренером, он стал уделять
пристальное внимание тренировкам Габриэля. По словам Батистуты, тренировки
проходили даже в сильный ливень. Бьелса помог сделать из Батистуты звезду.
В сезоне 88/89 Батистута впервые попал на постоянной
основе в первую команду. Несмотря на молодость, Батистута провел 21 поединок и
забил в них 7 голов. Это потрясающий результат, если учитывать напряженный
уровень аргентинского чемпионата.
Большие результаты открыли Габиголу дорогу в
европейский футбол. Он выступал за:
- "Фиорентину";
- "Рому"
- "Интер".
Во всех командах он забивал много мячей, выигрывал
титул лучшего бомбардира и однажды завоевал скудетто. За свою преданность клубу
"Фиорентина", Габриэль получил звание почетного гражданина Флоренции.
Он с огромной радостью принял почетную награду.